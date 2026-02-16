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JO 2026 : un skieur finlandais «conscient» et en capacité de «bouger ses membres» après une très lourde chute en big air

Elias Lajunen a été victime d’une lourde chute lors des qualifications du big air hommes. Elias Lajunen a été victime d’une lourde chute lors des qualifications du big air hommes. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Finlandais Elias Lajunen a été victime d’une très lourde chute, dimanche, lors des qualifications du big air hommes des JO 2026 de Milan-Cortina.

Une énorme frayeur s’est emparée du Livigno Snow Park. Lors de son premier run des qualifications du big air hommes des JO 2026 de Milan-Cortina, Elias Lajunen (18 ans) a été victime, dimanche, d’une très lourde chute. Après s’être envolé dans les airs, le jeune skieur finlandais a complètement manqué sa réception et a violemment heurté le sol au niveau du dos et de la tête avant de rester totalement immobile.

Évacué sur une civière par les services de secours, sous une ovation du public, il a été transporté à l’hôpital, où il a passé la nuit en observation. Et les dernières nouvelles sur son état de santé, communiquées par le Comité olympique finlandais à la presse finlandaise, sont rassurantes.

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Fils de Samppa Lajunen, triple champion olympique de combiné nordique, Elias Lajunen, qui avait effectué un signe du pouce pour rassurer le public avant son évacuation, est «conscient et peut bouger ses membres». Mais il devait tout de même passer des examens complémentaires pour connaître la gravité de ses blessures.

JO 2026SportchuteFinlande

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