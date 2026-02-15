JO 2026 : une bagarre éclate lors de la défaite des Bleus en hockey sur glace face au Canada (vidéo)

Lors des Jeux olympiques de Milan-Cortina, le match de hockey-sur-glace entre la France et le Canada a été marqué par une bagarre. Les deux joueurs impliqués ont logiquement été expulsés.

Pourtant prohibée lors des Jeux olympiques, une bagarre s'est produite ce dimanche lors du match de phase de groupes France-Canada.

Dans cet affrontement, deux joueurs ont été concernés : le tricolore Pierre Crinon et le Canadien Tom Wilson. Durant la troisième période, à 7 minutes de la fin de la rencontre, les Bleus sont lourdement menés : 10-2. Un score qui a certainement agacé Pierre Crinon, à l'origine de cette bagarre, après un geste du Canadien à son égard. Après une action canadienne non convertie, les esprits se sont échauffés derrière la cage française.

❄️ #MilanoCortina2026 | ÉNORME BAGARRE 🤯💥🤯



Les arbitres sont obligés d'intervenir pour séparer le Français Pierre Crinon et le Canadien Wilson. Les deux hommes sont expulsés du match !



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Les deux joueurs expulsés

Pour stopper ce combat, une intervention des arbitres a été nécessaire. Logiquement, les deux joueurs ont été exclus pour 25 minutes (20+5), soit largement au-delà du temps restant avant la fin du match.

Ces exclusions n'ont pas changé le score du match. Les Bleus se sont inclinés 10-2. Ils disputeront leur match de barrage mardi 17 février, tandis que les Canadiens, premiers de leur groupe, se sont directement qualifiés pour les quarts de finale.