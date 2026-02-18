JO 2026 : le programme complet du mercredi 18 février

Du curling, du ski de fond, du hockey sur glace, le relais féminin de biathlon, le slalom femmes ou encore du snowboard sont au programme, ce mercredi, aux JO 2026 de Milan-Cortina.
Curling
9h05 : Chine-Danemark (tour préliminaire femmes)
9h05 : Etats-Unis-Grande-Bretagne (tour préliminaire femmes)
14h05 : Italie-Canada (tour préliminaire hommes)
14h05 : Chine-République tchèque (tour préliminaire hommes)
14h05 : Norvège-Suisse (tour préliminaire hommes)
14h05 : Etats-Unis-Grande-Bretagne (tour préliminaire hommes)
19h05 : Grande-Bretagne-Japon (tour préliminaire femmes)
19h05 : Suisse-Danemark (tour préliminaire femmes)
19h05 : Canada-Italie (tour préliminaire femmes)
19h05 : Chine-Suède (tour préliminaire femmes)
Ski de fond
9h45 : sprint libre équipes femmes (qualifications)
10h15 : sprint libre équipes hommes (qualifications)
11h45 : sprint libre équipes femmes (finale)
12h15 : sprint libre équipes hommes (finale)
Ski acrobatique
10h : saut acrobatique femmes (qualification 1)
10h45 : saut acrobatique femmes (qualification 2)
13h : saut acrobatique femmes (finale 2)
14h : saut acrobatique femmes (finale 1)
Ski
10h : slalom femmes (manche 1)
13h30 : slalom femmes (manche 2)
Snowboard
11h20 : snowboard slopestyle hommes (manche finale 1)
11h48 : snowboard slopestyle hommes (manche finale 2)
12h16 : snowboard slopestyle hommes (manche finale 3)
14h30 : snowboard slopestyle femmes (manche finale 1)
14h58 : snowboard slopestyle femmes (manche finale 2)
15h26 : snowboard slopestyle femmes (manche finale 3)
Hochey sur glace
12h10 : Slovaquie-Allemagne (quarts de finale hommes)
16h40 : Canada-République tchèque (quarts de finale hommes)
18h10 : Finlande-Suisse (quarts de finale hommes)
21h10 : Etats-Unis-adversaire à déterminer (quarts de finale hommes)
Biathlon
14h45 : relais 4x6 km femmes
Short track
20h15 : 500 m hommes (quarts de finale)
20h44 : 500 m hommes (demi-finales)
20h51 : relais 3000 m femmes (finale B)
21h : relais 3000 m femmes (finale A)
21h27 : 500 m hommes (finale B)
21h32 : 500 m hommes (finale A)