JO 2026 : qui sont les athlètes les plus titrés de l'histoire Jeux olympiques d'hiver ?

Ce samedi 21 février, le Norvégien Johannes Klaebo a remporté son 11e titre olympique. Voici les athlètes les plus titrés de l’histoire des Jeux d'hiver.

Il est le plus grand. Le fondeur norvégien Johannes Klaebo a remporté sa sixième médaille d'or aux JO 2026 de Milan Cortina, en remportant le 50 km de ski de fond ce samedi 21 février. Il remporte ainsi son 11e titre olympique et devient le plus titré de l'histoire des Jeux d'hiver.

Les athlètes les plus titrés

1. Johannes Klaebo (Norvège) : 13 médailles en ski de fond (11 d’or, 1 d’argent, 1 de bronze)

2. Marit Bjorgen (Norvège) : 15 médailles en ski de fond (8 d’or, 4 d’argent, 3 de bronze)

3. Ole Einar Bjorndalen (Norvège) : 14 médailles en biathlon (8 d’or, 4 d’argent, 2 de bronze)

4. Bjorn Dæhlie (Norvège) : 12 médailles en ski de fond (8 d’or, 4 d’argent)

5. Ireen Wüst (Pays-Bas) : 13 médailles en patinage de vitesse (6 d’or, 5 d’argent, 2 de bronze)

6. Ljubov Yegorava (Russie) : 9 médailles en ski de fond (6 d’or, 3 d’argent)

7. Claudia Pechstein (Allemagne) : 9 médailles en patinage de vitesse (5 d’or, 2 d’argent, 2 de bronze)

8. Martin Fourcade (France) : 7 médailles en biathlon (6 d'or, 1 d'argent)

8. Johannes Boe (Norvège) : 9 médailles en biathlon (5 d’or, 2 d’argent, 2 de bronze)

10. Quentin Fillon Maillet (France) : 8 médailles en biathlon (5 d'or, 3 d'argent, 1 de bronze)