JO 2026 : pourquoi Justine Braisaz-Bouchet a-t-elle été écartée du relais féminin français de biathlon ?

La Française Justine Braisaz-Bouchet n’a pas été retenue par le staff tricolore pour participer, ce mercredi, au relais féminin de biathlon des JO 2026 de Milan-Cortina.

Le staff tricolore a tranché. Justine Braisaz-Bouchet (29 ans) n’a pas été retenue par le staff tricolore pour participer, ce mercredi, au relais féminin de biathlon des JO 2026 de Milan-Cortina. Sacrée championne olympique de la mass start, il y a quatre ans, à Pékin, la Française paie ses performances depuis le début de ces Jeux olympiques en Italie. Très loin de son meilleur niveau, elle a été à la peine avec une 80e place sur l’Individuel (8 fautes) et une 62e place sur le sprint (4 fautes), échouant à se qualifier pour la poursuite.

Des résultats décevants qui ont mis hors course Justine Braisaz-Bouchet au profit de Camille Bened, qui a terminé à la 6e place de l’Individuel. Malgré une faible expérience, avec un seul relais en Coupe du monde, elle est une valeur très sûre derrière sa carabine, elle qui est considérée comme la meilleure tireuse du circuit. Si ce n’est la meilleure. Et elle aura la lourde charge de lancer les Bleues en étant la première relayeuse française.

Elle passera ensuite le relais à Lou Jeanmonnot, en or sur le relais mixte, en argent sur l’Individuel et en bronze sur le sprint, qui sera suivie par Océane Michelon, médaillée d’argent sur le sprint, alors que Julia Simon, sacrée sur l’Individuel et le relais mixte, clôturera ce relais avec comme principal objectif de le mener sur la plus haute marche du podium. Comme sur le relais mixte.