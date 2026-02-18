L''Américaine Mikaela Shiffrin a signé le meilleur temps de la première manche du slalom des JO-2026 de Milan Cortina, reléguant sa première poursuivante à près d'une seconde, mercredi à Cortina.

Shiffrin, en quête de sa première médaille olympique depuis 2018, devance à mi-parcours l'Allemande Lena Dürr, 2e à 82/100e, et la Suédoise Cornelia Oehlund, 3e à 1 sec.

Championne du monde en titre de la spécialité, la Suissesse Camille Rast pointe à la 4e place (à 1 sec 05/100e), tandis que sa compatriote Wendy Holdener, vice-championne olympique 2018 de slalom et médaillée de bronze quatre ans plus tard, est 5e à 1 sec 16/100e.

"Les sensations étaient bonnes. J'étais bien en action, et j'ai eu l'impression de skier proprement. Un peu à la limite aussi, probablement à trois reprises (...), mais je suppose qu'il fallait en passer par là", a réagi Mikaela Shiffrin. "Le temps est bon, je prends", a poursuivi l'Américaine aux 108 victoires en Coupe du monde.