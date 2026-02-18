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En directJO 2026 : l'équipe de France féminine en or sur le relais du biathlon

[REUTERS/Matthew Childs]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Les biathlètes françaises sont attendues sur le pas de tir à partir de 14h45 pour le relais, au lendemain d'une victoire historique chez les hommes. Du curling, du ski alpin et du slopestyle snowboard sont prévus. Suivez notre direct.
Le podium du relais féminin

1. France 1:10:22.7 (1 tour de pénalité) (Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon, Julia Simon)

2. Suède à 51.3 (1) (Linn Gestblom, Anna Magnusson, Elvira Oeberg, Hanna Oeberg)

3. Norvège 1:07.6 (0) (Marthe Krakstad Johansen, Juni Arnekleiv, Karoline Offigstad Knotten, Maren Kirkeeide)
 

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Les Bleues championnes olympiques

L'équipe de France féminine a remporté l'or sur le relais 4x6km du biathlon !

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Mikaela Shiffrin en or sur le slalom

Toute en démonstration sur les deux manches de la journée, l'Américaine Mikaela Shiffrin remporte le slalom olympique.

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Nouveau record pour Johannes Klaebo !

La Norvège a remporté la médaille d'or dans le sprint par équipes de ski de fond. Johannes Klaebo décroche ainsi son cinquième titre en Italie, le 10e de sa carrière. Du jamais vu.
 

Mikaela Shiffrin domine la première manche du slalom

L''Américaine Mikaela Shiffrin a signé le meilleur temps de la première manche du slalom des JO-2026 de Milan Cortina, reléguant sa première poursuivante à près d'une seconde, mercredi à Cortina.

Shiffrin, en quête de sa première médaille olympique depuis 2018, devance à mi-parcours l'Allemande Lena Dürr, 2e à 82/100e, et la Suédoise Cornelia Oehlund, 3e à 1 sec.

Championne du monde en titre de la spécialité, la Suissesse Camille Rast pointe à la 4e place (à 1 sec 05/100e), tandis que sa compatriote Wendy Holdener, vice-championne olympique 2018 de slalom et médaillée de bronze quatre ans plus tard, est 5e à 1 sec 16/100e.

"Les sensations étaient bonnes. J'étais bien en action, et j'ai eu l'impression de skier proprement. Un peu à la limite aussi, probablement à trois reprises (...), mais je suppose qu'il fallait en passer par là", a réagi Mikaela Shiffrin. "Le temps est bon, je prends", a poursuivi l'Américaine aux 108 victoires en Coupe du monde.

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C'est parti pour le relais féminin en ski de fond !

C'est parti pour le relais féminin en ski de fond ! La Française Léonie Perry chute légèrement avant de se relever. 

Le relais féminin de biathlon attendu à 14h45

Les biathlètes françaises sont attendues sur le pas de tir à partir de 14h45 pour le relais. 

Le slalom féminin a débuté

Les épreuves de slalom ont commencé ! L'Américaine Mikaela Shiffrin prend pour l'instant la tête du classement. 

 

JO 2026Skibiathlon

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