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JO 2026 : le classement des Français les plus médaillés dans l’histoire des Jeux olympiques d’été et d’hiver

Quentin Fillon Maillet est le Français le plus médaillés tous Jeux confondus. [REUTERS/Pawel Kopczynski]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le biathlète Quentin Fillon Maillet a remporté vendredi 20 février le bronze lors de la mass start des JO 2026, devenant le sportif français le plus médaillé aux Jeux, hiver et été confondus.

Les 10 Français les plus titrés

1. Quentin Fillon Maillet (biathlon) : 9 médailles (cinq en or, trois en argent, une en bronze)

2. Philippe Catthiau (escrime) : 8 médailles (trois en or, quatre en argent, une en bronze)

3. Roger Ducret (escrime) : 8 médailles (trois en or, quatre en argent, une en bronze)

4. Martin Fourcade (biathlon) : 7 médailles (six en or, une en argent)

5. Teddy Riner (judo) : 7 médailles (cinq en or, deux en bronze)

6. Lucien Gaudin (escrime) : 6 médailles (quatre en or, deux en argent)

7. Christian d’Oriola (escrime) : 6 médailles (quatre en or, deux en argent)

8. Philippe Riboud (escrime) : 6 médailles (deux en or, deux en argent, deux en bronze)

9. Florent Manaudou (natation) : 6 médailles (une en or, trois en argent, deux en bronze)

10. Léon Marchand (natation) : 5 médailles (quatre en or, une en bronze)

JO 2026Jeux olympiquesSportmédailles

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