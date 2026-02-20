Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

NBA : le magnifique dunk de Victor Wembanyama sur deux adversaires (vidéo)

Victor Wembanyama a réalisé un double-double avec 17 points et 11 rebonds. [Scott Wachter-Imagn Images/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Lors de la reprise de la NBA après le All Star Game, Victor Wembanyama s’est mis en valeur jeudi lors de la victoire des Spurs contre les Suns (121-94).

Sur sa lancée du All Star Game. Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont repris le chemin de la NBA ce jeudi avec un large succès face aux Phoenix Suns (121-94).

Exilés à Austin à cause du traditionnel rodéo de février dans leur Frost Bank Center de San Antonio, les Spurs ont largement dominé les Suns avec 17 points, 11 rebonds, 4 passes et 5 contres du géant français.

7e victoire consécutive

Le pivot âgé de 22 ans, qui avait fait belle impression lors du match des étoiles le week-end, s’est offert de belles actions défensives et offensives comme un dunk sur deux adversaires.

Un poster à une main dans le 3e quart-temps sur Mark Williams et Jordan Goodwin. De quoi faire vibrer la salle et les fans.

Sur le même sujet «Le rêve américain» : l'histoire vraie de deux Français devenus agents en NBA qui a inspiré le film avec Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi Lire

Aec ce succès, les Texans enchaînent une 7e victoire consécutive et accueilleront les derniers de la conférence Ouest, les Kings de Sacramento dans la nuit de samedi à dimanche.

Victor WembanyamaNBABasketVidéoSport

À suivre aussi

NBA : la nouvelle performance exceptionnelle de Victor Wembanyama lors de la victoire des Spurs contre le Thunder (vidéo)
Victor Wembanyama et les Spurs ont déjà disputé deux matchs à Paris en janvier 2025.
NBA : voici quand Victor Wembanyama et les Spurs de San Antonio vont faire leur retour à Paris
Play-offs NBA : Victor Wembanyama et les Spurs qualifiés pour la finale de conférence Ouest

Ailleurs sur le web

Dernières actualités