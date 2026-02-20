NBA : le magnifique dunk de Victor Wembanyama sur deux adversaires (vidéo)

Lors de la reprise de la NBA après le All Star Game, Victor Wembanyama s’est mis en valeur jeudi lors de la victoire des Spurs contre les Suns (121-94).

Sur sa lancée du All Star Game. Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont repris le chemin de la NBA ce jeudi avec un large succès face aux Phoenix Suns (121-94).

Exilés à Austin à cause du traditionnel rodéo de février dans leur Frost Bank Center de San Antonio, les Spurs ont largement dominé les Suns avec 17 points, 11 rebonds, 4 passes et 5 contres du géant français.

7e victoire consécutive

Le pivot âgé de 22 ans, qui avait fait belle impression lors du match des étoiles le week-end, s’est offert de belles actions défensives et offensives comme un dunk sur deux adversaires.

Wemby put two Suns ON A POSTER 😱💥 pic.twitter.com/AjqPzeMpez — Bleacher Report (@BleacherReport) February 20, 2026

Un poster à une main dans le 3e quart-temps sur Mark Williams et Jordan Goodwin. De quoi faire vibrer la salle et les fans.

Aec ce succès, les Texans enchaînent une 7e victoire consécutive et accueilleront les derniers de la conférence Ouest, les Kings de Sacramento dans la nuit de samedi à dimanche.