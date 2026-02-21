Tennis : combien le vainqueur de la finale du Tournoi de Doha, Carlos Alcaraz, a-t-il remporté ?

Le Français Arthur Fils s'est fait balayer en finale du tournoi de Doha (ATP 500) ce samedi face au numéro un mondial Carlos Alcaraz, encore invaincu cette saison. L'Espagnol va empocher une coquette somme.

C’est une finale que tout le monde attendait : alors qu'il n'avait plus joué en compétition depuis juillet 2025, Arthur Fils a enfin fait son retour début février, jusqu’à se propulser en finale à Doha (Qatar) ce samedi, où il a affronté le numéro un mondial Carlos Alcaraz. Enfin débarrassé de ses douleurs au dos, le Français avait assuré que «tous les signaux sont au vert» pour cette finale face à l'Espagnol.

Malgré toute cette bonne volonté et de bonnes aptitudes physiques, le Français n'a pas fait long feu face à un Espagnol flamboyant, à son meilleur niveau. Arthur Fils s'est incliné 6-2/6-1 en 52 minutes de jeu. Au total, le numéro un mondial porte à trois victoires, en autant de confrontations, son duel avec Arthur Fils.

À la clé pour l'Espagnol, un joli pactole de 529.945 dollars, soit environ 447.022 euros. En effet, le Qatar ExxonMobil Open (ATP 500 de Doha), disputé cette semaine du 16 au 21 février 2026, propose une dotation globale de 2.833.335 dollars, soit environ 2.389.992 euros. L'équipe championne en double se partagera pour sa part 174.050 dollars, soit environ 146.816 euros.