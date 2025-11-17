Football américain : les images impressionnantes de la transformation du stade du Real Madrid pour l'accueil d'un match NFL (vidéo)

Ce dimanche, le stade Santiago Bernabeu du Real Madrid a été transformé pour accueillir un match de football américain entre Miami et Washington.

Un changement impressionnant. Ce dimanche, le stade Santiago Bernabeu de Madrid, antre du Real de Kylian Mbappé, a accueilli un match de NFL entre les Miami Dolphins et les Washington Commanders (16-13 après prolongation). Plus de 83.000 fans étaient présents pour cet événement mondial qui a nécessité la modification de l’enceinte.

🏟️ Du foot au foot US, la transformation du Bernabéu avant le premier match NFL de l’histoire en Espagne !@realmadridpic.twitter.com/rAskHqfwj0 — NFL France (@NFLFrance) November 16, 2025

Véritable outil technique incroyable depuis la dernière mise jour et l’ajout notamment du toit, l’enceinte madrilène, qui peut accueillir toute sorte de spectacle, a transformé sa surface de jeu et a changé sa pelouse.

Une vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux pour montrer comment cela a été rendu possible.

Une réussite totale pour ce premier match de l'histoire de la NFL sur le sol espagnol. Nul doute que la ligue américaine a forcément apprécié et devrait revenir prochainement.