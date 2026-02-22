Tennis : pourquoi la Française Loïs Boisson est-elle encore forfait pour le WTA 1000 d’Indian Wells ?

Alors qu’elle n’a toujours pas joué depuis le début de la saison 2026, la Française Loïs Boisson est forfait pour le WTA 1000 d’Indian Wells (4-15 mars).

Sa rentrée ne sera pas encore pour tout de suite. Éloignée des courts depuis la fin du mois de septembre, Loïs Boisson ne participera pas au WTA 1000 d’Indian Wells au début du mois de mars (4-15 mars). La Française, 35e joueuse mondiale, n’est pas suffisamment remise d’une blessure à l’avant-bras droit, a rapporté L’Équipe. Sa présence au WTA 1000 de Miami, programmée dans la foulée (17-29 mars), est également très incertaine.

De retour seulement au mois d'avril ?

Elle pourrait renouer avec la compétition au mois d’avril sur terre battue, qui est sa surface de prédilection, et honorer sa première sélection en Billie Jean King Cup (7-11 avril) avec la France, qui sera en lice à Oeiras (Portugal) dans le Groupe I (Deuxième Division). Ou alors refouler les courts à l'occasion du WTA 250 de Rouen la semaine suivante (13-19 avril) et enfin entrevoir le bout du tunnel.

Car depuis sa demi-finale à Roland-Garros début juin, Loïs Boisson n’a pas été épargnée par les blessures. Elle a notamment été touchée à l’adducteur gauche avant d’être victime d’une déchirure du quadriceps gauche fin septembre à Pékin. Et depuis, la Dijonnaise, qui a également eu recours à une infiltration par PRP (plasma riche en plaquettes) au niveau de son genou gauche, n’est plus réapparue sur le circuit, renonçant entre autres à l’Open d’Australie, ainsi que les WTA 1000 de Doha et Dubaï.

Et alors qu’elle a confié vivre «une période très compliquée» «mentalement» mais aussi «physiquement» lors de l'annonce de son forfait à Melbourne, elle va devoir patienter encore plus d’un mois avant de pouvoir faire ce qu’elle «aime le plus». À savoir jouer au tennis.