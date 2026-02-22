«Tu devrais être mis dans un zoo» : un international français victime d’insultes racistes après son expulsion en Premier League

L’international français Wesley Fofana a été victime d’insultes racistes, samedi, après son expulsion lors du match nul concédé par Chelsea contre Burnley en Premier League (1-1).

Le football encore touché pour une affaire de racisme. Quelques jours après les accusations portées par Vinicius Jr., qui aurait été traité de «singe» par Gianluca Prestianni lors du barrage aller de Ligue des champions entre Benfica et le Real Madrid (0-1), Wesley Fofana a lui aussi été victime d’insultes racistes, samedi, sur les réseaux sociaux.

Wesley Fofana 🇫🇷 partage en story les insultes racistes reçues après son carton rouge reçu aujourd’hui. 🤮🤢



2026.

On a les pseudos, les preuves.

Il faut agir. pic.twitter.com/EPH6K61x1P — Actu Foot (@ActuFoot_) February 21, 2026

L’international français (1 sélection) a été pris pour cible après son expulsion lors du match nul concédé par Chelsea contre Burnley en Premier League (1-1). «Put… de singe stupide. Tu devrais être mis dans un zoo après ce carton rouge. Tu es un idiot», a-t-il notamment reçu par message privé sur son compte Instagram. Il a également reçu des messages avec des émoticônes représentant un singe. Et après avoir dénoncé ces messages haineux, Wesley Fofana a déploré l’inaction des instances.

«En 2026, c’est toujours la même chose, rien ne change. Ces gens ne sont jamais punis. Vous créez de grandes campagnes contre le racisme, mais personne ne fait rien», a regretté le défenseur tricolore, qui avait déjà été victime d’insultes du même genre en mars dernier après une défaite de Chelsea contre Arsenal.

Et l’ancien joueur de Saint-Etienne a reçu le soutien de son club. « Le Chelsea Football Club est consterné et dégoûté par les odieux propos racistes en ligne visant Wesley Fofana. Les injures racistes ciblées dont Wes a été victime (…) sont odieuses et ne seront pas tolérées. Un tel comportement est totalement inacceptable et va à l’encontre des valeurs du jeu et de tout ce que nous représentons en tant que club. Le racisme n’a pas sa place», a écrit la formation anglaise.

«Nous soutenons Wes sans réserve. Il a tout notre soutien, tout comme tous nos joueurs qui, trop souvent, sont contraints de subir cette haine simplement parce qu’ils font leur travail. Nous collaborerons avec les autorités et les plates-formes compétentes pour identifier les auteurs de ces actes et prendrons les mesures les plus fermes possibles», a ajouté Chelsea.

Wesley Fofana n’est pas le seul à avoir reçu des commentaires racistes. L’international tunisien Hannibal Mejbri, qui évolue à Burnley, a reçu un message le qualifiant de «singe terroriste» avec trois émoticônes «singe». Lui aussi a pu compter sur le soutien de son club de Burnley.