JO 2026 : Julia Simon, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot… Voici les athlètes français qui vont toucher le plus de primes

La délégation française a achevé les JO 2026 de Milan-Cortina avec un record de 23 médailles, dont quatre décrochées par Julia Simon. Et la biathlète est l’athlète tricolore qui va recevoir la prime la plus importante de ces Jeux olympiques d’hiver.

L’heure est désormais aux comptes. Des médailles, mais aussi des primes accordées par l’État français aux athlètes tricolores montés sur le podium. La délégation française a achevé les JO 2026 de Milan-Cortina avec un total de 23 médailles. Un nouveau record aux Jeux olympiques d’hiver pour la France.

Et le biathlon a été le principal pourvoyeur de récompenses avec pas moins de 13 médailles. Et alors que 80.000 euros seront versés aux médaillés d’or, 40.000 euros aux médaillés d’argent et 20.000 euros aux médaillés de bronze, Julia Simon, Quentin Fillon Maillet et Lou Jeanmonnot, multimédaillés en Italie, seront les sportifs français les plus primés.

cinq biathlètes aux cinq premières places

Sur la plus haute marche, Julia Simon va toucher pas moins de 280.000 euros grâce à ses trois titres olympiques sur l’individuel, sur le relais mixte et le relais féminin, ainsi que sa médaille d’argent sur la mass-start. Elle est suivie par Quentin Fillon Maillet. Le Français le plus médaillé de l’histoire des JO va percevoir 260.000 euros pour l’or sur le relais mixte, le relais masculin, le sprint et le bronze sur la mass start.

Lou Jeanmonnot va, elle, se voir reverser une prime de 220.000 euros pour ses deux titres en relais (mixte et féminin), sa médaille d’argent sur l’individuel et de bronze sur le sprint. Et derrière ses trois biathlètes se trouvent deux autres biathlètes avec Eric Perrot, champion olympique sur le relais mixte puis masculin et vice-champion olympique de l’individuel, et Océane Michelon, sacrée sur le relais féminin, ainsi que sur la mass-start et en argent sur le sprint, toucheront chacun 200.000 euros.

Mathis Desloges, triple vice-champion olympique (skiathlon, individuel et relais), touchera 120.000 euros, tout comme Emily Harrop, vice-championne olympique sur le sprint de ski alpinisme et sacrée sur le relais mixte avec Thibaud Anselmet. Ce dernier recevra, lui, 100.00 euros pour sa médaille de bronze sur le sprint en plus de son sacre sur le relais mixte. Le biathlète Emilien Jacquelin percevra la même somme pour sa médaille de bronze sur la poursuite et l’or sur le relais masculin.

Au total, l’État versera 2.120.000 millions d’euros aux médaillés tricolores lors de ces JO 2026 historiques pour la France.

Les athlètes français les primés aux JO 2026

Julia Simon (biathlon) : 280.000 euros

Quentin Fillon Maillet (biathlon) : 260.000 euros

Lou Jeanmonnot (biathlon) : 220.000 euros

Océane Michelon (biathlon) : 200.000 euros

Eric Perrot (biathlon) : 200.000 euros

Elimy Harrop (ski alpinisme) : 120.000 euros

Mathis Desloges (ski de fond) : 120.000 euros

Emilien Jacquelin (biathlon) : 100.000 euros

Thibaud Anselmet (ski alpinisme) : 100.000 euros