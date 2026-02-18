JO 2026 : l’Américaine Lindsey Vonn annonce la mort de son chien, décédé le jour de sa terrible chute

L’Américaine Lindsey Vonn a annoncé la mort de son chien, décédé d’un cancer le jour de sa terrible chute survenue sur la descente des JO 2026 de Milan-Cortina.

Elle a connu de nouveaux jours compliqués. Une semaine après sa terrible chute survenue sur la descente des JO 2026, Lindsey Vonn a pu rentrer aux Etats-Unis pour poursuivre sa longue convalescence. Mais l’Américaine n’a pu retrouver son chien Leo. Pendant son absence, son fidèle compagnon est décédé d’un cancer du poumon. Il s’est même éteint le jour de son accident sur la piste de Cortina d’Ampezzo.

«Ces derniers jours ont été incroyablement difficiles. Probablement les plus difficiles de ma vie. Je n’arrive toujours pas à accepter qu’il soit parti…», a écrit, sur son compte Instagram, la skieuse de 41 ans. Alors qu’il avait survécu à un lymphome il y a un an et demi, son cœur était «défaillant» et il a été emporté par la maladie. «Il souffrait et son corps ne pouvait plus suivre son esprit», a-t-elle ajouté, accompagnant son message de plusieurs photos en compagnie de son chien.

«Nous avons traversé tant de choses ensemble»

«J’ai perdu tant de choses qui comptaient pour moi en si peu de temps. Je n’arrive pas à y croire», a poursuivi Lindsey Vonn, qui avait tout partagé avec son animal de compagnie. «Mon chien était à mes côtés depuis ma deuxième blessure au ligament croisé antérieur, lorsque j’avais le plus besoin de lui. Il me tenait dans ses bras sur le canapé pendant que je regardais les Jeux olympiques de Sotchi. Il me remontait le moral quand j’étais déprimée. Il s’allongeait à côté de moi, me câlinait, me faisant toujours sentir en sécurité et aimée. Nous avons traversé tant de choses ensemble en 13 ans», a-t-elle confié.

Et il lui faudra «du temps pour digérer émotionnellement tout cela». «Mais je sais qu’il sera toujours avec moi. Je sais qu’il est là-haut avec Lucy et Bear, ma mère, mes grands-parents et tant d’autres personnes que j’ai perdues ces dernières années. Et je trouve du réconfort en sachant qu’il ne souffre plus. Il n’y aura jamais d’autre Leo. Il sera toujours mon premier amour», a assuré Lindsey Vonn qui doit subir, ce mercredi, une 5e opération de la jambe gauche.

«Je penserai à lui quand je fermerai les yeux», a conclu la célèbre sportive américaine, qui aimera «pour toujours» son «big boy».