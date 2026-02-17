JO 2026 : l’Américaine Lindsey Vonn a quitté l’Italie pour rentrer aux Etats-Unis après avoir subi quatre opérations

Une dizaine de jours après sa terrible chute survenue sur la descente des JO 2026 de Milan-Cortina, l’Américaine Lindsey Vonn a quitté l’Italie pour rentrer aux Etats-Unis après avoir subi quatre opérations de la jambe gauche.

Elle a enfin pu faire son retour chez elle. Une dizaine de jours après sa terrible chute survenue sur la descente des JO 2026 de Milan-Cortina, Lindsey Vonn a quitté l’Italie pour rentrer aux Etats-Unis après avoir subi quatre opérations de la jambe gauche. Pour son «plus grand bonheur».

Haven’t stood on my feet in over a week… been in a hospital bed immobile since my race. And although I’m not yet able to stand, being back on home soil feels amazing ❤️🇺🇸 #imhome#BeLv



Huge thank you to everyone in Italy for taking good care of me🙏🏻 — lindsey vonn (@lindseyvonn) February 17, 2026

«Je n’ai pas pu me lever depuis plus d’une semaine… J’étais immobilisée à l’hôpital depuis ma course. Et même si je ne peux pas encore me tenir debout, quel bonheur d’être de retour chez soi !», s’est réjouie, sur son compte X, la skieuse américaine, tout en remerciant le personnel hospitalier. «Un immense merci à tous ceux qui, en Italie, ont pris tellement soin de moi», a-t-elle ajouté.

Lindsey Vonn a pris le départ de la descente après avoir été victime d’une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou gauche une semaine plus tôt à Crans-Montana. Et quelques secondes seulement après s’être élancée, elle a lourdement chuté avant d’être évacuée par hélicoptère sur une civière. Transportée à l’hôpital de Trévise, elle a été opérée à reprises d’une fracture complexe du tibia gauche.

Et pendant son hospitalisation, elle a régulièrement donné des nouvelles de son état de santé. «Je reprends lentement vie, je retourne à l’essentiel et aux choses simples de la vie qui comptent le plus. Sourire. Rire. Aimer», avait-elle notamment posté avant de retourner aux Etats-Unis. Elle avait également assuré n’avoir aucun regret d’avoir disputé la course.

Lindsey Vonn va désormais poursuivre sa convalescence de l’autre côté de l’Atlantique avec la possibilité de «passer par une cinquième intervention chirurgicale». C’est dire si le chemin à parcourir promet d'être encore long pour la championne olympique à Vancouver en 2010.