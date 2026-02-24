Biathlon : le dauphin de la Coupe du monde opéré du cœur après son abandon sur la mass start des JO 2026

Deuxième au classement général de la Coupe du monde de biathlon, l’Italien Tommaso Giacomel a subi une opération du cœur après son abandon sur la mass start des JO 2026.

Sa fin de saison est sérieusement compromise. Le biathlète italien Tommaso Giacomel (25 ans) a subi une opération du cœur, a annoncé, ce mardi, le Fédération italienne des sports d’hiver (Fisi). Cette intervention cardiaque fait suite à son abandon sur la mass start des JO 2026. Alors qu’il occupait la tête de la course, le deuxième du classement général de la Coupe du monde, derrière Eric Perrot, a soudainement ralenti avant de s’arrêter sur le bord de la piste.

Absent lors de la prochaine étape à Kontiolahti

Hospitalisé à Milan, Tommaso Giacomel, médaillé d’argent sur le relais mixte, avait effectué une série d’examens. Et le scanner, l’IRM et le test d’effort maximal n’avaient rien révélé d’anormal. Mais «une étude électrophysiologique ultérieure a mis en évidence une anomalie de conduction électrique au niveau des oreillettes (les deux cavités cardiaques supérieures, ndlr), pour laquelle une ablation a été recommandée, déjà effectuée et parfaitement réussie», a indiqué la Fisi dans un communiqué.

S’il a été autorisé à quitter l’hôpital jeudi matin, l’Italien va devoir observer deux semaines de repos avant de se soumettre «à de nouveaux contrôles déjà programmés». Et s’ils se révèlent concluants, il pourra «reprendre l’entraînement normalement». Mais il ne devrait pas pouvoir défendre ses chances dans la course au gros globe.

Au regard de ce calendrier de reprise, Tommaso Giacomel, qui accuse 37 points de retard sur Eric Perrot, ne participera pas à la prochaine étape, programmée du 5 au 8 mars, à Kontiolahti (Finlande). Sa présence, le week-end suivant, à Otepaa (Estonie), apparaît très incertaine. Tout comme à Oslo-Holmenkollen pour l’ultime étape de la saison (19-22 mars). Il pourrait même décider de mettre d’ores et déjà un terme à sa saison.