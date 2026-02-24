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Football : le capitaine de la sélection du Maroc annonce sa retraite juste avant la Coupe du monde 2026

Romain Saïss évolue désormais au Qatar. [PA Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce lundi soir, Romain Saïss, capitaine de l’équipe du Maroc, a annoncé qu’il prenait sa retraite internationale, à quatre mois de la Coupe du monde 2026.

Il décide de raccrocher. Un peu plus d’un mois après la défaite en finale de la CAN 2025, défenseur central marocain, Romain Saïss, prend sa retraite internationale, comme il l’a annoncé ce lundi soir sur ses réseaux sociaux.

«Aujourd'hui, je referme le plus beau chapitre de ma vie de footballeur. Après mûre réflexion, c'est avec une immense émotion que je vous annonce ma retraite internationale, a-t-il posté. Porter les couleurs du Maroc et en être devenu le capitaine restera le plus grand honneur de ma carrière.»

Né en France en 1990, Saïss évolue depuis 2024 avec le club qatari d’Al Sadd après un passage au club turc de Besiktas (2022-2023) et six saisons avec le club anglais Wolverhampton (2016-2022). Il avait auparavant évolué en France, au Havre et à Angers notamment.

Avec les Lions de l’Atlas, il avait atteint une demi-finale historique de Coupe du monde en 2022 au Qatar. Il ne sera pas là pour la prochaine cet été aux Etats-Unis, Mexique et Canada.

Chaque joueur de l'équipe de France a touché une prime de 42.000 euros après la victoire contre l'Ukraine au mois de novembre.
Sur le même sujet Equipe de France : pourquoi Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont-ils touché un demi-million d’euros après la qualification pour la Coupe du monde 2026 ? Lire

Malheureusement, il n’a jamais remporté de Coupe d’Afrique des nations. Lors de la dernière, à domicile, il n'a joué que 18 minutes en match d'ouverture contre les Comores avant de sortir sur blessure.

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