Ligue des champions : Bodo Glimt élimine l'Inter Milan, finaliste l'an dernier, en s'imposant 2 buts à 1 en Italie

Les joueurs de Bodo Glimt ont éliminé le finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions, l'Inter Milan, ce mardi soir après une nouvelle victoire (2-1) en Lombardie.

Un exploit retentissant, qui ajoute un peu plus d'encre au livre du football norvégien. Bodo Glimt a éliminé ce mardi l'Inter Milan, finaliste malheureux l'an dernier face au Paris Saint-Germain en remportant son match retour de barrages de la Ligue des champions.

Déjà vainqueurs à l'aller (3-1), les Norvégiens ont écœuré l'actuel leader de Serie A, en ouvrant la marque peu avant l'heure de jeu, par l'intermédiaire de Jens Petter Hauge (58e), déjà buteur lors de la victoire en Scandinavie la semaine passée.

Les petits poucets de la plus prestigieuse compétition européenne ont même réussi à doubler la mise à la 72e minute sur une magnifique action collective, avant qu'Alessandro Bastoni ne vienne sauver l'honneur des Nerrazurri (76e), dans un San Siro aphone.

🥶 HAUGE POSE LA CLIM À GIUSEPPE MEAZZA !



L'Inter a 30 minutes pour réaliser un véritable exploit et marquer 3 buts sur CANAL+FOOT 🖥️#INTBOD | #UCLpic.twitter.com/FRc2tjDQtN — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 24, 2026

Grâce à ce succès de taille, 5 buts à 2 sur l'ensemble des rencontres, Bodo Glimt devrait retrouver un gros en huitièmes de finale.

Les Norvégiens hériteront des Portugais du Sporting ou des Anglais de Manchester City, dans des rencontres d'ores et déjà historiques pour le dauphin du championnat norvégien la saison passée.

De son côté, l'Inter Milan est ciblée par la presse transalpine après son élimination. Le quotidien sportif Tuttosport évoque une humiliation, ciblant même Manuel Akanji pour son énorme erreur à l'origine du premier but du club nordique.