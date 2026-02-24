PSG : le Marocain Achraf Hakimi renvoyé en procès pour viol

L'arrière droit du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi a été renvoyé en procès pour viol au préjudice d’une jeune femme en 2023, a appris CNEWS auprès du parquet de Nanterre ce mardi 24 février. Le Marocain a toujours contesté les faits.

L’international marocain et arrière-droit du PSG, Achraf Hakimi, a été renvoyé en procès devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour viol comme l’avait requis le parquet de Nanterre le 1er août 2025, a appris CNEWS auprès du ministère public.

A la suite de cette décision, le joueur a réagi sur le réseau social X. «Aujourd’hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères», a écrit le Marocain de 27 ans sur X. «J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate publiquement», a-t-il ajouté.

Aujourd’hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) February 24, 2026

L’affaire remonte au mois de janvier 2023. A l’époque, vers la fin de février de la même année, une jeune femme s’était rendue dans un commissariat du Val-de-Marne, déclarant avoir été violée, sans porter plainte.

Aux policiers, elle avait indiqué avoir fait connaissance avec Achraf Hakimi en janvier sur le réseau social Instagram et s’être rendue chez lui dans un VTC commandé par l’arrière-droit du PSG. Ce dernier l’aurait ensuite embrassée et aurait commis des attouchements sans son consentement, avant de la violer, sur une source policière.

La plaignante ajoutait qu’elle était parvenue à le repousser et précisait qu’une amie, contactée par SMS, était venue la récupérer. De ce fait, en mars 2023, le joueur du PSG avait été mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire. Mais celui-ci a toujours nié les faits qui lui sont reprochés.

L’avocate du joueur, Me Fanny Colin, avait même dénoncé une «tentative de racket» à l’encontre de son client.