Ligue des champions : voici l’arbitre du barrage retour entre le PSG et Monaco, un très bon souvenir pour les Parisiens

Arbitre de la dernière finale remportée par les Parisiens contre l’Inter Milan (5-0), le Roumain Istvan Kovacs a été désigné pour diriger le barrage retour de la Ligue des champions entre le PSG et Monaco, mercredi soir, au Parc des Princes.

D’heureuses retrouvailles pour les Parisiens. Une semaine après la victoire du club de la capitale sur le Rocher (3-2), le PSG et Monaco se retrouvent, ce mercredi soir (21h sur Canal+), en barrages retour de la Ligue des champions. Et Istvan Kovacs a été désigné pour diriger la rencontre sur la pelouse du Parc des Princes.

L’arbitre roumain (41 ans) est un très bon souvenir pour les hommes de Luis Henrique puisqu’il était au sifflet lors de la finale remportée le 31 mai dernier par Paris contre l’Inter Milan à Munich (5-0). Il avait également dirigé le 8e de finale retour à Liverpool, avec la qualification décrochée aux tirs au but (0-1, 1 tab 4), mais aussi le quart de finale retour héroïque à Barcelone en avril 2024 (1-4) ainsi que la large victoire face à l’Atlético Madrid au Mondial des clubs l’été dernier (4-0).

Mais le PSG a aussi connu quelques couacs avec l’arbitre roumain, qui avait officié lors du lourd revers concédé à Newcastle en octobre 2023 (4-1), ainsi que lors de la défaite face au Bayern Munich à l’Allianz Arena fin novembre 2024 (1-0).

Et alors qu’il est doté d’une très solide expérience avec près de 600 matchs à son actif, Istvan Kovacs, qui a également officié lors de la finale de Ligue Europa en mai 2024 entre l'Atalanta Bergame et le Bayer Leverkusen (3-0), n’a encore jamais arbitré l'AS Monaco.