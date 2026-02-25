Football : Lionel Messi dévoile le plus grand regret de sa carrière

Lionel Messi, qui évolue à l’Inter Miami aux Etats-Unis, s’est confié sur l’un de ses plus grands regrets dans sa carrière et même dans sa vie tout simplement.

Il a beau être le meilleur joueur du monde, il a quand même des regrets. Dans une interview accordée au podcast «Miro de Atras» Lionel Messi, qui dispute une nouvelle saison avec l'Inter Miami, regrette de ne pas avoir appris l’anglais quand il était plus jeune.

Âgé de 38 ans, celui qui a passé la majeure partie de sa carrière en Espagne, à Barcelone, avant un passage en France par le PSG, affirme que le fait de ne pas pouvoir s’exprimer comme il se doit dans la langue de Shakespeare lui donne parfois l’impression d'être «à moitié ignorant». Et encore plus lorsqu’il croise des personnalités.

«Quel idiot»

«Je regrette beaucoup de choses, a confié le champion du monde 2022 avec l’Argentine. De ne pas avoir appris l'anglais quand j'étais enfant. J'avais le temps d'étudier l'anglais au moins, mais je ne l'ai pas fait. Je le regrette profondément. J'ai vécu des situations où je me suis retrouvé avec des personnalités incroyables, avec lesquelles j'aurais pu discuter, mais où je me sentais à moitié ignorant. Je me suis toujours dit : "Quel idiot, j'ai vraiment perdu mon temps".»

S’il a fait cette erreur, «La Pulga» ne compte pas faire la même erreur avec ses enfants. «Quand on est jeune, on ne s'en rend pas compte. Aujourd'hui, c'est ce que je dis à mes enfants, d'avoir une bonne éducation, d'étudier et d'être préparé. Je leur dis toujours d'en profiter. Leur situation est différente de celle que j'ai connue, même si je n'ai jamais manqué de rien... »

Toutefois, Lionel Messi reste heureux d’avoir pu apprendre énormément de chose grâce au football. «J'ai pu tout faire et atteindre le sommet mais, en chemin, j'ai vécu de nombreuses expériences et appris beaucoup de leçons. C'est vrai que le football est un mode de vie. Il vous apprend beaucoup, il vous transmet beaucoup de valeurs, a expliqué l’octuple vainqueur du Ballon d’Or et champion MLS en titre avec Miami. Il crée des liens pour la vie. Il vous fait découvrir des endroits.»