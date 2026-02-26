Jeux paralympiques 2026 : la France ne boycottera pas la cérémonie d’ouverture malgré la présence de la Russie

Au contraire d’autres délégations, la France ne boycottera pas la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques 2026 de Milan-Cortina, prévue le 6 mars prochain, malgré la présence de la Russie.

La France à contre-courant. Contrairement à d’autres nations, la délégation tricolore participera bien à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques 2026 de Milan-Cortina, programmée le 6 mars prochain, malgré la présence sous leur drapeau d'athlètes russes et bélarusses.

Une décision prise «par voie démocratique»

«A date, et ce sera la position ferme du CPSF, nous ne boycotterons pas la cérémonie d'ouverture, tant de la part des représentants du comité paralympique que de la part des athlètes», a assuré, ce jeudi, la présidente du Comité paralympique et sportif français (CPSF) Marie-Amélie Le Fur. «Quand bien même nous ne partageons pas cette décision, nous avons choisi de la respecter car elle a été prise par voie démocratique», a-t-elle ajouté.

Il y a une dizaine de jours, le Comité international paralympique (IPC) a autorisé six sportifs russes et quatre bélarusses de prendre part aux Jeux paralympiques sous leur drapeau national, mettant mis fin à l’exclusion de la Russie et du Bélarus, bannis depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Et cette autorisation a fait suite notamment à un vote en assemblée générale de l’IPC, fin septembre, qui avait déjà ouvert la porte à un retour des athlètes des deux pays, avec hymne et drapeau.

A l’annonce de cette décision, plusieurs pays, à commencer par l’Ukraine, ont exprimé leur désaccord en renonçant à prendre part à la cérémonie d'ouverture prévue à Vérone. C’est le cas notamment de la République tchèque, de la Finlande, de la Pologne, de l'Estonie ou encore la Lettonie.