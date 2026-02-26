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Ligue des champions : l’impressionnante blessure au front d’un joueur de l’Atalanta Bergame (photo)

Nikola Krstovic s'est fait poser plusieurs points de suture à l'issue de la rencontre. Nikola Krstovic s'est fait poser plusieurs points de suture à l'issue de la rencontre. [Ipp / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’attaquant de l’Atalanta Bergame Nikola Krstovic a été sévèrement blessé au front lors de la qualification arrachée, mercredi, par le club italien en barrages retour de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund.

Il va garder des traces de cette qualification héroïque. Battu à l’aller en Allemagne (2-0), l’Atalanta Bergame a renversé, mercredi soir, le Borussia Dortmund en barrages retour de la Ligue des champions (4-1) pour se hisser en 8es de finale. Et la formation italienne a décroché son billet dans une fin de rencontre complètement folle.

Dans les dernières secondes du temps additionnel, l’Atalanta a obtenu un pénalty pour une faute de Rami Bensebaïni sur Nikola Krstovic. Sur un ballon aérien, le défenseur algérien a voulu dégager avec une aile de pigeon, mais son pied a terminé dans la tête de l’attaquant monténégrin.

Ce dernier s’est retrouvé avec le visage en sang et a dû se faire soigner pendant plusieurs minutes. A la fin de la rencontre, il a été conduit à l’hôpital pour se faire poser plusieurs points de suture au niveau du front, donnant rendez-vous «à bientôt sur le terrain». Celui qui a été érigé en «héros» a pu notamment compter sur le soutien de ses coéquipiers Charles de Ketelaere et Lazar Samardzic.

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Ce dernier a d’ailleurs transformé le pénalty pour sceller la qualification de son équipe pour la suite de la compétition, où l’Atalanta Bergame retrouvera soit un autre club allemand avec le Bayern Munich, soit Arsenal qui a terminé la phase de ligue à la première place avec huit succès en autant de rencontres. Verdict vendredi midi.

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