Ligue des champions : qui sera l’adversaire du PSG en 8e de finale ?

Tenant du titre, le PSG s’est qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions après avoir éliminé l’AS Monaco en barrages (victoire 3-2 à l’aller, 2-2 au retour).

Une qualification dans la douleur. Le PSG a décroché non sans mal son billet pour les 8es de finale de la Ligue des champions après avoir écarté l’AS Monaco en barrages (3-2 à l’aller, 2-2 au retour). Le tenant du titre poursuit ainsi son aventure dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe.

Le match aller au Parc des Princes

Et la route va considérablement s’élever pour les hommes de Luis Enrique avec un énorme choc en perspective. Alors qu’ils connaîtront l’identité de leur adversaire, ce vendredi (12h), à l’issue du tirage au sort, ils retrouveront le FC Barcelone ou Chelsea. Deux adversaires de haut niveau, qui ont terminé respectivement à la 5e et 6e place de la phase de ligue.

Une confrontation face au club anglais pourrait permettre aux Parisiens de prendre leur revanche après leur lourde défaite, l’été dernier, en finale de la Coupe du monde des clubs (3-0). S’ils héritent du club catalan, il s’agirait d’un nouveau duel haletant entre deux formations qui se sont affrontés à de nombreuses reprises ces dernières années. Pas plus tard qu’en octobre dernier en phase de ligue avec une victoire parisienne renversante à Barcelone (1-2).

Le match aller se jouera le 10 ou 11 mars au Parc des Princes et le match retour aura lieu le 17 ou 18 mars à Londres ou en Catalogne.