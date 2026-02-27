Tirage au sort des 8es de finale de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence, qui concernent Lille et Strasbourg, auront lieu ce vendredi 27 février.

Il n’y pas que la Ligue des champions. Après le tirage au sort qui concerne le PSG en C1, les huitièmes de finale de Ligue Europa et de Ligue Conférence, avec Lille et Strasbourg comme représentants français, seront tirées ce vendredi à Nyon (Suisse).

Battus à l'aller (0-1), les Lillois a renversé l'Étoile Rouge à Belgrade jeudi au retour en Ligue Europa (0-2 a.p.). En huitièmes de finale, le Losc recevra l'OL ou Aston Villa à l'aller (12 mars) avant d'aller à Lyon ou en Angleterre au retour (19 mars).

De leur côté Alsaciens affronteront soit la Fiorentina ou celui HNK Rijeka. Les rencontres auront lieu le 12 mars, à l’extérieur, et le 19 mars à domicile.

Programme TV

Tirage au sort – Huitièmes de finale

Ligue Europa

Vendredi 27 février

13h sur Canal+

Tirage au sort – Huitièmes de finale

Ligue Conférence

Vendredi 27 février

14h sur Canal+