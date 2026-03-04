Tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France aura lieu ce jeudi 5 mars juste avant le dernier quart entre Lyon et Lens.

La finale se rapproche doucement. Ce jeudi soir, alors qu'il restera un quart de finale à disputer (Lyon-Lens), le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France sera effectué quelques minutes avant le coup d'envoi.

En attendant de connaître le dernier qualifié, ce sont Strasbourg (vainqueur de Reims), Nice (vainqueur de Lorient et Toulouse (vainqueur de Marseille) disputeront les demi-finales qui auront lieu le 22 avril prochain.

Programme TV

Tirage au sort demi-finales

Coupe de France

Jeudi 5 mars

A partir de 19h50 sur France 3