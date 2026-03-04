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Tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Le tirage au sort sera effectué par l'ancien joueur Loïc Rémy. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France aura lieu ce jeudi 5 mars juste avant le dernier quart entre Lyon et Lens.

La finale se rapproche doucement. Ce jeudi soir, alors qu'il restera un quart de finale à disputer (Lyon-Lens), le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France sera effectué quelques minutes avant le coup d'envoi.

En attendant de connaître le dernier qualifié, ce sont Strasbourg (vainqueur de Reims), Nice (vainqueur de Lorient et Toulouse (vainqueur de Marseille) disputeront les demi-finales qui auront lieu le 22 avril prochain.

Sur le même sujet Coupe de France : les résultats complets des quarts de finale Lire

Programme TV

Tirage au sort demi-finales
Coupe de France
Jeudi 5 mars
A partir de 19h50 sur France 3

tirage au sortFootballQuelle heure quelle chaîneCoupe de France

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