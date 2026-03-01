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Football : l’équipe d’Iran va-t-elle renoncer à participer à la Coupe du monde 2026 ?

L'Iran doit disputer ses trois matchs de la phase de groupes aux Etats-Unis. L'Iran doit disputer ses trois matchs de la phase de groupes aux Etats-Unis. [Sportsfile / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après les frappes menées sur son territoire, l’Iran envisagerait de renoncer à participer à la Coupe du monde 2026, organisée l’été prochain aux États-Unis ainsi qu’au Canada et au Mexique.

Sa participation à son 7ᵉ Mondial est en suspens. En raison de la situation actuelle avec les frappes menées sur son territoire, l’Iran envisagerait de renoncer à participer, l’été prochain, à la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis ainsi qu’au Canada et au Mexique. «Vu ce qui s’est passé aujourd’hui (samedi, ndlr) et cette attaque des États-Unis, il est peu probable que nous puissions envisager sereinement la Coupe du monde», a déclaré le président de la Fédération iranienne de football Mehdi Taj à la télévision d’État iranienne, dans des propos relayés par Marca.

Le championnat national suspendu jusqu'à nouvel ordre

«Mais ce sont les responsables sportifs qui doivent en décider», a-t-il précisé, annonçant également la suspension du championnat national jusqu’à nouvel ordre. Alors qu’elle figure dans le groupe G, la sélection iranienne doit disputer ses trois matchs de la phase de groupes sur le sol américain. Les deux premiers respectivement contre la Nouvelle-Zélande (15 juin) puis la Belgique (21 juin) à Los Angeles, et le 3ᵉ face à l’Égypte (26 juin) à Seattle.

De son côté, la Fifa, par la voix de son secrétaire général Mattias Grafström, a assuré suivre avec attention la situation en marge de l’assemblée générale annuelle de l’International Football Association Board à Cardiff (pays de Galles). «Nous avons tenu une réunion aujourd’hui (samedi, ndlr) et il est prématuré de commenter en détail, mais nous suivrons de près l'évolution de la situation sur tous les sujets à travers le monde», a confié le dirigeant de l’instance internationale, dans des propos rapportés par ESPN.

Le Gillette Stadium doit accueillir sept matchs lors de la Coupe du monde 2026.
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Et il s’est voulu rassurant. «Notre priorité est d’assurer une Coupe du monde en toute sécurité avec la participation de toutes les équipes. Nous continuerons de communiquer, comme nous le faisons toujours avec les trois gouvernements hôtes. La sécurité de tous sera assurée», a-t-il insisté. Après les violences au Mexique, la Fifa se retrouve avec un nouveau dossier épineux à gérer à moins de quatre mois du coup d’envoi de la compétition.

FootballCoupe du monde 2026IranEtats-Unisguerre en Iran

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