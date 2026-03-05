6 nations 2026 : compositions, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match entre l’Ecosse et le XV de France

En tête du classement, après ses trois victoires bonifiées en autant de rencontres, le XV de France se déplace, ce samedi, en Ecosse lors de la 4e journée du Tournoi des 6 nations 2026 avec la possibilité d’être sacré pour la 2e année consécutive.

Composition du XV de France

Ramos - Attissogbe, Depoortere, Moefana, Bielle-Biarrey - Jalibert, Dupont - Jegou, Jelonch, Cros - Guillard, Ollivon - Aldegheri, Marchand, Gros

Composition de l’Ecosse

Kinghorn - Graham, Jones, Tuipulotu, Steyn - Russell, White - Darge, Dempsey, M. Fagerson - Cummings, Brown - Rae, Turner, Schoeman

Arbitre

L’arbitre australien Angus Gardner sera au sifflet pour diriger la rencontre entre l’Ecosse et la France à Murrayfield. Il sera accompagné par l’Irlandais Andrew Brace et le Gallois Craig Evans comme arbitres assistants, alors que son compatriote Brett Cronan sera à la vidéo.

Stade

Cette rencontre entre l’Ecosse et la France se jouera sur la pelouse du stade de Murrayfield (67.000 places), où le XV du chardon a remporté son premier match du Tournoi, le 14 février dernier, contre l’Angleterre (31-20). Mais les Bleus restent sur un succès à Édimbourg décroché en février 2024 (16-20).

Forme

Battu en Italie lors de son entrée en lice dans le Tournoi (18-15), l’Ecosse a ensuite enchaîné deux victoires contre l’Angleterre (31-20) puis au pays de Galles (23-26). De son côté, la France a remporté ses trois matchs contre l’Irlande (36-14), au pays de Galles (12-54) et face à l’Italie (33-8) et reste même sur une série de cinq victoires consécutives.

Historique

L’Ecosse et la France vont s’affronter pour la 105e fois de leur histoire. Et les Bleus mènent au bilan des confrontations avec 61 victoires contre 40 succès pour les Ecossais et trois matchs nuls.

La France sacrée si…

En tête du classement avec trois victoires bonifiées en autant de rencontres, le XV de France, tenant du titre, pourrait être sacré en cas de succès en Ecosse avec une nouvelle fois le point de bonus offensif. Un simple succès pourrait également suffire si l’Irlande ne prend pas le point de bonus offensif contre le pays de Galles.

Classement

1. France : 15 points (+89)

2. Ecosse : 11 points (+11)

3. Irlande : 9 points (+6)

4. Angleterre : 5 points (+9)

5. Italie : 5 points (-29)

6. Pays de Galles : 1 point (-86)

Diffusion TV

Ce match de la 4e journée du Tournoi des 6 nations sera diffusé en direct et en intégralité à partir de 15h10 sur TF1.