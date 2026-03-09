Jeux paralympiques 2026 : l’hymne de la Russie a retenti pour la première fois depuis 2014 (vidéo)

L’hymne de la Russie a retenti pour la première fois aux Jeux d’hiver depuis 2014 après le sacre paralympique, ce lundi, de la skieuse Varvara Voronchikhina en Super-G.

Douze ans qu’il n’avait plus été entendu sur un podium. L’hymne de la Russie a retenti, ce lundi, après le sacre paralympique de la skieuse Varvara Voronchikhina (23 ans) en Super-G. Une première aux Jeux d’hiver depuis 2014 à Sotchi. Et alors que certains membres de la délégation russe avaient été accueillis par les sifflets d'une partie des spectateurs des arènes de Vérone lors de la cérémonie d’ouverture, les célébrations n’ont cette fois été entachées d’aucun incident.

❄️ #MilanoCortina2026 | 🇷🇺 L'hymne russe retentit après le titre de la skieuse Varvara Voronchikhina !



🥇 C’est la première médaille d’or de la Russie sous ses couleurs depuis les Jeux d’hiver de Sotchi en 2014.



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«A qui je dédie cette médaille ? Peut-être à tout le pays qui m’a acclamé, au drapeau russe, à ma famille», a confié l’athlète russe, qui a décroché son premier titre paralympique et reçu les félicitations du ministre des sports.

«Félicitations à Varvara Voronchikhina pour la première médaille d’or de la Russie aux Jeux paralympiques», a-t-il écrit sur le réseau social Telegram. Déjà médaillée de bronze en descente deux jours plus tôt, la double championne du monde en 2022 a devancé la Française Aurélie Richard et la Suédoise Ebba Aarsjoe.

Contrairement aux Jeux olympiques d’hiver 2026, les athlètes russes et biélorusses ont été autorisés à concourir sous leur drapeau. Leur réintégration compète (avec drapeau et hymne) avait été validée à l’issue d’un vote des membres du comité international paralympique en septembre dernier.

Alors que dix athlètes des deux pays participent à ces Jeux paralympiques, cette décision a été vivement critiquée et provoqué la colère de plusieurs nations. A commencer par l’Ukraine, qui a boycotté la cérémonie d’ouverture avec plusieurs autres pays comme la Tchéquie, l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, les Pays-Bas et l’Allemagne.