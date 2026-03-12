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Ligue des champions : Kylian Mbappé fou de joie devant le récital du Real Madrid contre Manchester City (vidéo)

Kylian Mbappé était forfait pour le match contre City. [DeFodi Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Forfait pour le 8e de finale aller de Ligue des champions du Real Madrid, mercredi contre Manchester City, Kylian Mbappé était surexcité devant la prestation de Federico Valverde.

Il a apprécié le festival. Touché au genou et forfait pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions Real Madrid - Manchester City, Kylian Mbappé était présent au stade Santiago Bernabeau, mercredi soir. Et il n’a pas caché sa joie.

A chaque réalisation du capitaine Federico Valverde, auteur d’un triplé retentissant contre les Anglais, le capitaine des Bleus était surexcité.

Sur le premier but, l’ancien Parisien a réalisé quelques sauts et levé un bras en enlançant son coéquipier David Alaba. Sur le deuxième, la joie monte d’un cran. Et sur le troisième, il se retrouve debout sur son siège en criant «Vamos».

Sur le même sujet Ligue des champions : les résultats complets des 8es de finale aller Lire

Reste à savoir s’il sera sur le banc ou sur le terrain mardi prochain à l’Etihad Stadium de Manchester pour le match retour.

Kylian MbappéLigue des ChampionsFootballVidéo

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