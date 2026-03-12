Tournoi des 6 nations 2026 : compositions, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le «Crunch» entre le XV de France et l’Angleterre

Le XV de France reçoit l’Angleterre, ce samedi, lors de la dernière journée du Tournoi des 6 nations 2026 avec l’objectif d’être sacré pour la 2e année consécutive.

Composition du XV de France

Ramos - Attissogbe, Barassi, Moefana, Bielle-Biarrey - Jalibert, Dupont - Matiu, Ollivon, Cros - Meafou, Flament - Aldegheri, Marchand, Gros

Composition de l’Angleterre

Dally - Roebuck, Freeman, Atkinson, Murley - F. Smith, Spencer - Pepper, Earl, Chessum - Coles, Itoje - Heyes, George, Genge

Arbitre

En raison du conflit au Moyen-Orient, l’Australien Nic Berry a été remplacé par l’arbitre géorgien Nika Amashukeli, qui sera au sifflet sur la pelouse du Stade de France. Il sera accompagné de l’Irlandais Andrew Brace et de l’Écossaise Hollie Davidson comme arbitres assistants.

Stade

Ce «Crunch» entre le XV de France et l’Angleterre se jouera sur la pelouse du Stade de France, où les Bleus se sont imposés contre l’Irlande lors du match d’ouverture (36-14).

Forme

Après avoir remporté ses trois premières rencontres, face à l’Irlande (36-14), le pays de Galles (12-54) et l’Italie (33-8), le XV de France s’est incliné, la semaine passée, en Ecosse (50-40). De son côté, l’Angleterre s’est imposée face au pays de Galles pour son entrée dans le Tournoi (48-7) avant de concéder trois défaites contre l’Ecosse (31-20), l’Irlande (21-42) et l’Italie (23-18).

Historique

La France et l’Angleterre vont s’affronter pour la 113e fois de leur histoire. Et le XV de la Rose mène au bilan des confrontations avec 61 victoires contre 44 succès pour les Bleus et 7 matchs nuls. Et les hommes de Fabien restent sur une défaite face aux Anglais concédée, l’année dernière, outre-Manche (26-25).

La France sacré si…

En tête du classement, à égalité de points avec l’Ecosse, le XV de France remportera le Tournoi des 6 nations pour la deuxième année consécutive s’il obtient un meilleur résultat que les Ecossais, qui reçoivent l’Italie, ou s’il obtient un résultat similaire sans que le XV du Chardon n’efface son retard à la différence de points (58 points).

Classement

1. France : 16 points (+79)

2. Ecosse : 16 points (+21)

3. Irlande : 14 points (+16)

4. Italie : 9 points (-24)

5. Angleterre : 6 points (+4)

6. Pays de Galles : 1 point (-96)

Diffusion TV

Cette rencontre décisive entre le XV de France et l’Angleterre sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h10 sur France 2.