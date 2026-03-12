Tournoi des 6 nations : pourquoi le XV de France va-t-il rencontrer des danseurs étoiles avant le match contre l’Angleterre ?

Avant le «Crunch» décisif, samedi, contre l’Angleterre lors de la dernière journée du Tournoi des 6 nations, les joueurs du XV de France vont rencontrer des danseurs étoiles de l’Opéra Garnier.

Un moment de grâce avant un match brutal et décisif. A deux jours d’affronter l’Angleterre, lors de la dernière journée du Tournoi des 6 nations, les joueurs de XV de France vont quitter, ce jeudi, leur centre d’entraînement de Marcoussis pour rencontrer des danseurs étoiles de l’Opéra Garnier. Antoine Dupont et ses coéquipiers assisteront aux répétitions du ballet Roméo et Juliette, chorégraphié par Rudolf Noureev et qui sera joué à partir du 2 avril à Paris.

«Important de prendre de la hauteur avant les grands moments»

Une façon pour les hommes de Fabien Galthié de se changer les idées avant le choc face au XV de la Rose. «On vit ici de manière très isolée. Ça fait la septième semaine qu'on passe à travailler, à se préparer et à être focus sur une seule chose : notre performance et notre équipe. On quitte le lieu de préparation pour revenir dans la ville et dans la vie», a confié le sélectionneur tricolore.

Cette rencontre permettra notamment à ses joueurs de se confronter à d’autres parcours. «Ce sont des gens avec des parcours qui peuvent nous inspirer, le staff mais aussi nos joueurs, qui sont de jeunes hommes. Ils apprécient énormément ces changements d’atmosphère», a indiqué le patron de l’équipe de France de rugby, qui avait déjà reçu Marie-Agnès Gillot il y a deux ans. Et la danseuse étoile de l’Opéra de Paris avait «fait une démonstration d’engagement et d’abnégation».

«On va rencontrer à nouveau les danseurs étoiles. On va surtout les voir travailler. On va échanger avec eux et vivre ce lieu mythique, l’Opéra Garnier. On va passer un peu de temps tous ensemble. Ça permet aussi de prendre un peu de hauteur et c’est important de prendre de la hauteur avant les grands moments», a insisté Fabien Galthié.

Les Bleus retourneront ensuite dans leur bulle pour se reconcentrer sur le rendez-vous face à l’Angleterre qui pourrait leur permettre de remporter le Tournoi des 6 nations pour la deuxième année consécutive.