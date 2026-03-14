Coupe du monde 2026 : l'équipe de France affrontera la Côte d'Ivoire en match amical le 4 juin à Nantes

Philippe Diallo, président de la FFF, a annoncé ce samedi un match amical entre la France et la Côte d'Ivoire le 4 juin prochain à Nantes, afin que les Bleus se préparent en vue de la Coupe du monde 2026.

Les Bleus contre les Éléphants. Ce samedi 14 mars 2026, le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, a annoncé que les hommes de Didier Deschamps affronteront ceux d'Émerse Faé le 4 juin 2026 à Nantes au stade de la Beaujoire pour leur avant-dernier match de préparation en vue de la Coupe du monde 2026.

«Ce futur France-Côte d'Ivoire s'inscrit dans une relation d'amitié entre deux pays, deux fédérations. (...) C'est aussi un joli clin d’œil entre deux sélectionneurs issus du centre de formation du FC Nantes», a expliqué Philippe Diallo.

Un programme pas encore complet

Le match sera diffusé en direct sur TF1 à 21h10. Les deux sélections se sont déjà rencontrées à trois reprises, dont les Bleus sont sortis gagnants deux fois (en 2005 et 2022, ndlr) et ont fait match nul en 2016 (0-0).

Le président de la «3F» s'est rendu à Abidjan pour assister à la finale de la Coupe de la LFFP entre l'OL Lyonnes et le PSG ce samedi.

Philippe Diallo en a profité pour annoncer l'un des futurs adversaires des Bleus, puisqu'ils ne connaissent pas encore le dernier qu'ils défieront le 8 juin à Lille avant de s'envoler «dans l'après-midi du 9 juin» pour les États-Unis afin de rejoindre leur camp de base à Boston.

«Nous attendons la fin des barrages pour la Coupe du monde pour voir si une des nations qui est présente pourrait être celui-ci», a précisé Philippe Diallo.

Mais l'équipe de France disputera d'abord deux matches aux États-Unis à la fin du mois de mars 2026. Le premier le 26 face au Brésil à Boston, et le second le 29 contre la Colombie à Washington. Didier Deschamps annoncera sa liste le jeudi 19 mars.