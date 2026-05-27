Roland-Garros 2026 : les ramasseurs de balles sont-ils payés ?

C’est une question qui est souvent posée : les ramasseurs de balles, présents sur les courts de Roland-Garros, sont-ils rémunérés ? Voici la réponse.

Il y a les joueurs, les arbitres et… les ramasseurs de balle. Sur cette édition 2026 de Roland-Garros, ils sont au total 280, âgés entre 12 et 16 ans, à l’œuvre sur les courts pour assister les joueurs (balles, serviettes, parasols).

Et ces derniers sont-ils payés ? La réponse est non. Pourquoi ? Étant mineurs, et comme la législation l’interdit, ils ne sont pas rémunérés pour cette expérience extraordinaire. Mais les ramasseurs de balle auront droit à quelques cadeaux des sponsors du plus grand événement de tennis français.

A noter également qu’ils n’ont rien à dépenser sur place pendant toute la durée du tournoi.

Pour rappel, les 280 ramasseurs sont sélectionnés par la Fédération française de tennis en amont parmi 6.000 candidats.