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Roland-Garros 2026 : les ramasseurs de balles sont-ils payés ?

Il y a 280 ramasseurs de balles à Roland-Garros. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

C’est une question qui est souvent posée : les ramasseurs de balles, présents sur les courts de Roland-Garros, sont-ils rémunérés ? Voici la réponse.

Il y a les joueurs, les arbitres et… les ramasseurs de balle. Sur cette édition 2026 de Roland-Garros, ils sont au total 280, âgés entre 12 et 16 ans, à l’œuvre sur les courts pour assister les joueurs (balles, serviettes, parasols).

Et ces derniers sont-ils payés ? La réponse est non. Pourquoi ? Étant mineurs, et comme la législation l’interdit, ils ne sont pas rémunérés pour cette expérience extraordinaire. Mais les ramasseurs de balle auront droit à quelques cadeaux des sponsors du plus grand événement de tennis français.

A noter également qu’ils n’ont rien à dépenser sur place pendant toute la durée du tournoi.

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Pour rappel, les 280 ramasseurs sont sélectionnés par la Fédération française de tennis en amont parmi 6.000 candidats.

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