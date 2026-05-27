Roland-Garros 2026 : l’Américaine Coco Gauff victime d’un accident de voiture avant son premier match

L’Américaine Coco Gauff a été victime d’un léger accident de la route juste avant mardi, juste avant son premier tour de Roland-Garros contre Taylor Townsend.

Une petite frayeur. Ce mardi, l’Américaine Coco Gauff s’est imposée contre sa compatriote Taylor Townsend (6-4, 6-0) lors du premier tour de Roland-Garros 2026. La tenante du titre a connu un début de match compliqué mais a ensuite déroulé.

«Nous avons eu une sorte de petit accident de voiture vers le site aujourd’hui, a-t-elle expliqué à TNT Sports. On a percuté un poteau. J’ai senti un léger choc. J’ai renversé mon jus partout dans la voiture. Comme elle était hors d’usage. Nous avons donc fini par prendre un taxi.»

La n°4 mondiale n’a visiblement pas été perturbée puisqu’elle s’est ensuite imposée. «C’était une journée mouvementée mais j’ai l’impression que c’est peut-être un bon présage, s’est-elle amusée. Quand ce genre de chose arrive, ça permet de ne pas trop penser au match. Je suis juste contente d’être là, saine et sauve.»

Au prochain tour, jeudi, Coco Gauff affrontera l’Égyptienne Mayar Sherif (n°129 mondiale).