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Roland-Garros 2026 : l’Américaine Coco Gauff victime d’un accident de voiture avant son premier match

Coco Gauff est tenante du titre à Roland-Garros. [Icon Sport]
Par Saïd El Abadi
Publié le - Mis à jour le

L’Américaine Coco Gauff a été victime d’un léger accident de la route juste avant mardi, juste avant son premier tour de Roland-Garros contre Taylor Townsend. 

Une petite frayeur. Ce mardi, l’Américaine Coco Gauff s’est imposée contre sa compatriote Taylor Townsend (6-4, 6-0) lors du premier tour de Roland-Garros 2026. La tenante du titre a connu un début de match compliqué mais a ensuite déroulé.

«Nous avons eu une sorte de petit accident de voiture vers le site aujourd’hui, a-t-elle expliqué à TNT Sports. On a percuté un poteau. J’ai senti un léger choc. J’ai renversé mon jus partout dans la voiture. Comme elle était hors d’usage. Nous avons donc fini par prendre un taxi.»

La n°4 mondiale n’a visiblement pas été perturbée puisqu’elle s’est ensuite imposée. «C’était une journée mouvementée mais j’ai l’impression que c’est peut-être un bon présage, s’est-elle amusée. Quand ce genre de chose arrive, ça permet de ne pas trop penser au match. Je suis juste contente d’être là, saine et sauve.»

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Au prochain tour, jeudi, Coco Gauff affrontera l’Égyptienne Mayar Sherif (n°129 mondiale).

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