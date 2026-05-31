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Roland-Garros 2026 : deux futurs vainqueurs inédits en simple pour la première fois depuis dix ans

Pour la première fois depuis dix ans, les deux futurs vainqueurs en simple seront inédits. Pour la première fois depuis dix ans, les deux futurs vainqueurs en simple seront inédits. [Daniel Derajinski/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après l’élimination de la Polonaise Iga Swiatek, quadruple lauréate, en huitième de finale de Roland-Garros face à l’Ukrainienne Marta Kostyuk (7-5, 6-1), les deux futurs vainqueurs en simple seront inédits pour la première fois depuis dix ans.

Une édition vraiment pas comme les autres. L’hécatombe s’est poursuivie, ce dimanche, sur les courts en terre battue de Roland-Garros avec la défaite d’Iga Swiatek contre l’Ukrainienne Marta Kostyuk (7-5, 6-1). Et avec l’élimination de la Polonaise, quadruple lauréate des Internationaux de France (2020, 2022, 2023, 2024), il n’y a plus aucun ancien vainqueur du Grand Chelem parisien encore en lice porte d’Auteuil, ni dans le tableau féminin, ni dans le tableau masculin.

Pour la première fois depuis dix ans, avec les sacres de Novak Djokovic et Garbiñe Muguruza en 2016, les deux futurs vainqueurs en simple seront inédits. Parmi les joueurs qualifiés, seuls Casper Ruud et Alexander Zverev ont déjà été finalistes dans la capitale française, respectivement en 2022 et 2023 pour le Norvégien (défaite contre Rafael Nadal et Novak Djokovic) et en 2024 pour l’Allemand (défaite contre Carlos Alcaraz).

Chez les femmes, seule la numéro 1 mondiale biélorusse Aryna Sabalenka, opposée à Naomi Osaka lundi en huitième de finale en night session, a été finaliste l’année dernière face à l’Américaine Coco Gauff.

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C’est également la première fois depuis le début de l’ère Open en 1968 qu’il n’y aura aucun ancien vainqueur présent en quarts de finale, hommes et femmes confondus en simple.

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