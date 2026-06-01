«Je voulais l'avoir dès le premier jour» : l'explosion des ventes de maillots à deux étoiles du PSG

Au lendemain de la victoire du PSG en Ligue des Champions face à Arsenal, les supporters se sont massés dès dimanche matin devant la boutique parisienne du club, sur les Champs-Élysées, pour mettre la main sur le nouveau maillot désormais orné de deux étoiles.

Au lendemain de son deuxième sacre consécutif dans la plus prestigieuse compétition de football européenne, le PSG a dévoilé un maillot de la saison 2025-2026, mais actualisé avec la présence de deux étoiles désormais.

«Pour célébrer ce deuxième sacre européen consécutif, le PSG dévoile un flocage collector exclusif du maillot domicile 2025-2026, orné de deux étoiles et marqué du blason de Paris au dos, symbole du lien profond entre le club et sa ville. Des collections inédites, pensées pour l'ensemble des supporters Rouge et Bleu, accompagneront également cette victoire historique», souligne le club dans un communiqué.

Une file d'attente gigantesque

Les supporters présents devant la boutique du club ont attendu plusieurs heures sur l'avenue des Champs-Elysées. Ils se sont pressé devant la boutique pour décrocher le Graal.

«Je voulais l'avoir dès le premier jour», confie un heureux élu en sortant de la boutique. «On était au stade hier, maintenant on est ici. L'année dernière, je l'ai eu également dès le premier jour. C'est collector, on va encadré ce maillot, ce sont des souvenirs pour la vie», confie-t-il.

Face à l'affluence, les stocks de la boutique n'ont pas tenu jusqu'à la fin de la journée. «On me dit de revenir demain. Je le veux trop, donc je vais voir pour être là encore plus tôt», assure une supportrice déçue.

Un maillot à deux étoiles certes, mais à trois chiffres. Floqué de l'expression «Back2Back», du nombre 26 et de la mention «Champions d'Europe», cette édition collector est à 129,99 euros.

Il sera prochainement disponible dans l'ensemble des boutiques du Paris Saint-Germain. Une gamme de produits dérivés avec des t-shirts, écharpes et casquettes notamment est disponible sur la boutique du club.