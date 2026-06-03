Coupe du monde 2026 : compositions, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match de préparation entre la France et la Côte d’Ivoire

Pour son premier match de préparation à la Coupe du monde 2026, l’équipe de France est opposée, ce jeudi soir, à la Côte d’Ivoire à Nantes.

Composition probable de la France

Maignan - Koundé, Konaté, Upamecano, Digne - Tchouaméni, Rabiot - Olise, Cherki, Thuram - Mbappé

Composition probable de la Côte d’Ivoire

Fofana - G. Doué, Kossounou, Ndicka, Konan - Kessié, Sangaré, Diomandé - Diallo, Guessand, Oulaï

Stade

La rencontre se jouera sur la pelouse du stade de la Beaujoire à Nantes, où la France a notamment affronté le Cameroun en 2016 (3-2) et la Bolivie en 2019 (2-0). Alors que l’enceinte nantaise est dotée de plus de 35.000 places, tous les billets mis en vente ont trouvé preneur.

Arbitre

Ce match de préparation à la Coupe du monde 2026 sera dirigé par Sebastian Gishamer. Âgé de 37 ans, l’arbitre autrichien, qui officie dans l’élite de son championnat national depuis 2017, compte près de 380 matchs à son actif. Mais il n’a encore jamais arbitré ni la France, ni la Côte d’Ivoire.

Forme

Les coéquipiers de Kylian Mbappé restent sur une série de neuf matchs sans défaite avec huit victoires, dont quatre consécutives, pour un match nul, alors que la Côte d’Ivoire, éliminée en quarts de finale de la CAN 2025, n’a perdu qu’une seule de ses huit dernières rencontres (6 victoires, 1 nul).

Historique

Par le passé, la France et la Côte d’Ivoire se sont affrontés à trois reprises à chaque fois en match amical. Et les Bleus sont invaincus face aux Éléphants avec deux victoires en août 2005 (3-0) ainsi qu’en mars 2022 (2-1) et un match nul en novembre 2016 (0-0).

Diffusion TV

Ce match de préparation entre la France et la Côte d’Ivoire sera diffusé en direct et en intégralité à partir de 21h10 sur TF1.