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Coupe du monde 2026 : les sélections du groupe G avec la Belgique, l'Egypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande

La Belgique fait figure de favorite dans ce groupe G. [Belga / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le groupe G de la Coupe du monde 2026 est composée de la Belgique, de l'Egypte de Mohamed Salah, de l'Iran et de la Nouvelle-Zélande.

Belgique 🇧🇪

PosteJoueurClub
GardienThibaut CourtoisReal Madrid (Espagne)
GardienSenne LammensManchester United (Angleterre)
GardienMike PendersStrasbourg (France)
DéfenseurKoni De WinterAC Milan (Italie)
DéfenseurTimothy CastagneFulham (Angleterre)
DéfenseurThomas MeunierLille (France)
DéfenseurZeno DebastSporting Portugal (Portugal)
DéfenseurArthur TheateEintracht Francfort (Allemagne)
DéfenseurBrandon MecheleClub Bruges
DéfenseurNathan NgoyLille (France)
DéfenseurMaxim De CuyperBrighton (Angleterre)
DéfenseurJoaquin SeysClub Bruges
MilieuKevin De BruyneNaples (Italie)
MilieuAmadou OnanaAston Villa (Angleterre)
MilieuHans VanakenClub Bruges
MilieuYouri TielemansAston Villa (Angleterre)
MilieuNicolas RaskinGlasgow Rangers (Écosse)
MilieuAxel WitselGerone (Espagne)
AttaquantRomelu LukakuNaples (Italie)
AttaquantMatias Fernandez-PardoLille (France)
AttaquantDodi LukebakioBenfica (Portugal)
AttaquantCharles De KetelaereAtalanta Bergame (Italie)
AttaquantJeremy DokuManchester City (Angleterre)
AttaquantLeandro TrossardArsenal (Angleterre)
AttaquantAlexis SaelemaekersAC Milan (Italie)
AttaquantDiego MoreiraStrasbourg (France)

Égypte 🇪🇬

PosteJoueurClub
GardienMohamed El-ShenawyAl-Ahly (Egypte)
GardienMostafa ShobeirAl-Ahly (Egypte)
GardienMahdy SolimanZamalek (Egypte)
GardienMohamed AlaaEl-Gouna (Egypte)
DéfenseurMohamed HanyAl-Ahly (Egypte)
DéfenseurTarek AlaaZed FC (Egypte)
DéfenseurHamdi FathiAl-Wakrah SC (Qatar)
DéfenseurRamy RabiaAl-Ain (Emirats arabes unis)
DéfenseurYasser IbrahimAl-Ahly (Egypte)
DéfenseurHossam AbdelmaguidZamalek (Egypte)
DéfenseurMohamed AbdelmonemNice (France)
DéfenseurAhmed FattouhZamalek (Egypte)
DéfenseurKarim HafezPyramids FC (Egypte)
MilieuMarwan AttiaAl-Ahly (Egypte)
MilieuMohanad LasheenPyramids FC (Egypte)
MilieuNabil Emad DungaEl-Najma (Arabie saoudite)
MilieuMahmoud SaberGulf United FC (Emirats arabes unis)
MilieuAhmed Sayed ZizoAl-Ahly (Egypte)
MilieuMahmoud TrezeguetAl-Ahly (Egypte)
MilieuEmam AshourAl-Ahly (Egypte)
MilieuMostafa ZikoPyramids FC (Egypte)
MilieuIbrahim AdelNordsjaelland (Danemark)
MilieuHaitham HassanReal Oviedo (Espagne)
AttaquantMohamed SalahLiverpool (Angleterre)
AttaquantOmar MarmoushManchester City (Angleterre)
AttaquantAktay AbdullahAnnpi SC (Egypte)
AttaquantHamza AbdelkarimFC Barcelone U19 (Epagne)

Iran 🇮🇷

PosteJoueurClub
GardienAlireza BeiranvandTractor (Iran)
GardienHossein HosseiniSepahan (Iran)
GardienPayam NiazmandPersepolis (Iran)
DéfenseurDanial EiriMalavan (Iran)
DéfenseurEhsan HajsafiSepahan (Iran)
DéfenseurSaleh HardaniEsteghlal (Iran)
DéfenseurHossein KanaaniPersepolis (Iran)
DéfenseurShoja KhalilzadehTractor (Iran)
DéfenseurMilad MohammadiPersepolis (Iran)
DéfenseurAli NematiFoolad (Iran)
DéfenseurRamin RezaeianFoolad (Iran)
DéfenseurAria YousefiSepahan (Iran)
MilieuRouzbeh CheshmiEsteghlal (Iran)
MilieuSaeid EzatolahiShabab Al-Ahli (Emirats arabes unis)
MilieuMehdi GhaediAl-Nassr (Arabie saoudite)
MilieuSaman GhoddosKalba (Emirats arabes unis)
MilieuMohammad GhorbaniAl-Wahda (Emirats arabes unis)
MilieuAlireza JahanbakhshDender (Belgique)
MilieuMohammad MohebiRostov (Russie)
MilieuAmir Mohammad RazzaghiniaEsteghlal (Iran)
MilieuMehdi TorabiTractor (Iran)
AttaquantAli AlipourPersepolis (Iran)
AttaquantDenis EckertStandard Liège (Belgique)
AttaquantAmirhossein HosseinzadehTractor (Iran)
AttaquantShahriyar MoghanlouKalba (Emirats arabes unis)
AttaquantMehdi TaremiOlympiakos (Grèce)

Nouvelle-Zélande 🇳🇿

PosteJoueurClub
GardienMax CrocombeMillwall (Angleterre)
GardienAlex PaulsenLechia Gdansk (Pologne)
GardienMichael WoodAuckland
DéfenseurTyler BindonSheffield United (Angleterre)
DéfenseurMichael BoxallMinnesota (États-Unis)
DéfenseurLiberato CacaceWrexham (Angleterre)
DéfenseurFrancis De VriesAuckland
DéfenseurCallan ElliotAuckland
DéfenseurTim PayneWellington
DéfenseurNando PijnakerAuckland
DéfenseurTommy SmithBraintree (Angleterre)
DéfenseurFinn SurmanPortland (États-Unis)
MilieuLachlan BaylissNewcastle Jets (Australie)
MilieuJoe BellViking FK (Norvège)
MilieuAlex RuferWellington
MilieuMarko StamenicSwansea (Angleterre)
MilieuRyan ThomasPEC Zwolle (Pays-Bas)
AttaquantKosta BarbarousesWestern Sydney (Australie)
AttaquantMatthew GarbettPeterborough (Angleterre)
AttaquantElijah JustMotherwell (Écosse)
AttaquantCallum McCowattSilkeborg (Danemark)
AttaquantBen OldSaint-Étienne (France)
AttaquantJesse RandallAuckland
AttaquantSarpreet SinghWellington
AttaquantBen WainePort Vale (Angleterre)
AttaquantChris WoodNottingham Forest (Angleterre)
Coupe du monde 2026Football

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