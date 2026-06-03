Coupe du monde 2026 : les sélections du groupe G avec la Belgique, l'Egypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande

Le groupe G de la Coupe du monde 2026 est composée de la Belgique, de l'Egypte de Mohamed Salah, de l'Iran et de la Nouvelle-Zélande.
Belgique 🇧🇪
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Thibaut Courtois
|Real Madrid (Espagne)
|Gardien
|Senne Lammens
|Manchester United (Angleterre)
|Gardien
|Mike Penders
|Strasbourg (France)
|Défenseur
|Koni De Winter
|AC Milan (Italie)
|Défenseur
|Timothy Castagne
|Fulham (Angleterre)
|Défenseur
|Thomas Meunier
|Lille (France)
|Défenseur
|Zeno Debast
|Sporting Portugal (Portugal)
|Défenseur
|Arthur Theate
|Eintracht Francfort (Allemagne)
|Défenseur
|Brandon Mechele
|Club Bruges
|Défenseur
|Nathan Ngoy
|Lille (France)
|Défenseur
|Maxim De Cuyper
|Brighton (Angleterre)
|Défenseur
|Joaquin Seys
|Club Bruges
|Milieu
|Kevin De Bruyne
|Naples (Italie)
|Milieu
|Amadou Onana
|Aston Villa (Angleterre)
|Milieu
|Hans Vanaken
|Club Bruges
|Milieu
|Youri Tielemans
|Aston Villa (Angleterre)
|Milieu
|Nicolas Raskin
|Glasgow Rangers (Écosse)
|Milieu
|Axel Witsel
|Gerone (Espagne)
|Attaquant
|Romelu Lukaku
|Naples (Italie)
|Attaquant
|Matias Fernandez-Pardo
|Lille (France)
|Attaquant
|Dodi Lukebakio
|Benfica (Portugal)
|Attaquant
|Charles De Ketelaere
|Atalanta Bergame (Italie)
|Attaquant
|Jeremy Doku
|Manchester City (Angleterre)
|Attaquant
|Leandro Trossard
|Arsenal (Angleterre)
|Attaquant
|Alexis Saelemaekers
|AC Milan (Italie)
|Attaquant
|Diego Moreira
|Strasbourg (France)
Égypte 🇪🇬
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Mohamed El-Shenawy
|Al-Ahly (Egypte)
|Gardien
|Mostafa Shobeir
|Al-Ahly (Egypte)
|Gardien
|Mahdy Soliman
|Zamalek (Egypte)
|Gardien
|Mohamed Alaa
|El-Gouna (Egypte)
|Défenseur
|Mohamed Hany
|Al-Ahly (Egypte)
|Défenseur
|Tarek Alaa
|Zed FC (Egypte)
|Défenseur
|Hamdi Fathi
|Al-Wakrah SC (Qatar)
|Défenseur
|Ramy Rabia
|Al-Ain (Emirats arabes unis)
|Défenseur
|Yasser Ibrahim
|Al-Ahly (Egypte)
|Défenseur
|Hossam Abdelmaguid
|Zamalek (Egypte)
|Défenseur
|Mohamed Abdelmonem
|Nice (France)
|Défenseur
|Ahmed Fattouh
|Zamalek (Egypte)
|Défenseur
|Karim Hafez
|Pyramids FC (Egypte)
|Milieu
|Marwan Attia
|Al-Ahly (Egypte)
|Milieu
|Mohanad Lasheen
|Pyramids FC (Egypte)
|Milieu
|Nabil Emad Dunga
|El-Najma (Arabie saoudite)
|Milieu
|Mahmoud Saber
|Gulf United FC (Emirats arabes unis)
|Milieu
|Ahmed Sayed Zizo
|Al-Ahly (Egypte)
|Milieu
|Mahmoud Trezeguet
|Al-Ahly (Egypte)
|Milieu
|Emam Ashour
|Al-Ahly (Egypte)
|Milieu
|Mostafa Ziko
|Pyramids FC (Egypte)
|Milieu
|Ibrahim Adel
|Nordsjaelland (Danemark)
|Milieu
|Haitham Hassan
|Real Oviedo (Espagne)
|Attaquant
|Mohamed Salah
|Liverpool (Angleterre)
|Attaquant
|Omar Marmoush
|Manchester City (Angleterre)
|Attaquant
|Aktay Abdullah
|Annpi SC (Egypte)
|Attaquant
|Hamza Abdelkarim
|FC Barcelone U19 (Epagne)
Iran 🇮🇷
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Alireza Beiranvand
|Tractor (Iran)
|Gardien
|Hossein Hosseini
|Sepahan (Iran)
|Gardien
|Payam Niazmand
|Persepolis (Iran)
|Défenseur
|Danial Eiri
|Malavan (Iran)
|Défenseur
|Ehsan Hajsafi
|Sepahan (Iran)
|Défenseur
|Saleh Hardani
|Esteghlal (Iran)
|Défenseur
|Hossein Kanaani
|Persepolis (Iran)
|Défenseur
|Shoja Khalilzadeh
|Tractor (Iran)
|Défenseur
|Milad Mohammadi
|Persepolis (Iran)
|Défenseur
|Ali Nemati
|Foolad (Iran)
|Défenseur
|Ramin Rezaeian
|Foolad (Iran)
|Défenseur
|Aria Yousefi
|Sepahan (Iran)
|Milieu
|Rouzbeh Cheshmi
|Esteghlal (Iran)
|Milieu
|Saeid Ezatolahi
|Shabab Al-Ahli (Emirats arabes unis)
|Milieu
|Mehdi Ghaedi
|Al-Nassr (Arabie saoudite)
|Milieu
|Saman Ghoddos
|Kalba (Emirats arabes unis)
|Milieu
|Mohammad Ghorbani
|Al-Wahda (Emirats arabes unis)
|Milieu
|Alireza Jahanbakhsh
|Dender (Belgique)
|Milieu
|Mohammad Mohebi
|Rostov (Russie)
|Milieu
|Amir Mohammad Razzaghinia
|Esteghlal (Iran)
|Milieu
|Mehdi Torabi
|Tractor (Iran)
|Attaquant
|Ali Alipour
|Persepolis (Iran)
|Attaquant
|Denis Eckert
|Standard Liège (Belgique)
|Attaquant
|Amirhossein Hosseinzadeh
|Tractor (Iran)
|Attaquant
|Shahriyar Moghanlou
|Kalba (Emirats arabes unis)
|Attaquant
|Mehdi Taremi
|Olympiakos (Grèce)
Nouvelle-Zélande 🇳🇿
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Max Crocombe
|Millwall (Angleterre)
|Gardien
|Alex Paulsen
|Lechia Gdansk (Pologne)
|Gardien
|Michael Wood
|Auckland
|Défenseur
|Tyler Bindon
|Sheffield United (Angleterre)
|Défenseur
|Michael Boxall
|Minnesota (États-Unis)
|Défenseur
|Liberato Cacace
|Wrexham (Angleterre)
|Défenseur
|Francis De Vries
|Auckland
|Défenseur
|Callan Elliot
|Auckland
|Défenseur
|Tim Payne
|Wellington
|Défenseur
|Nando Pijnaker
|Auckland
|Défenseur
|Tommy Smith
|Braintree (Angleterre)
|Défenseur
|Finn Surman
|Portland (États-Unis)
|Milieu
|Lachlan Bayliss
|Newcastle Jets (Australie)
|Milieu
|Joe Bell
|Viking FK (Norvège)
|Milieu
|Alex Rufer
|Wellington
|Milieu
|Marko Stamenic
|Swansea (Angleterre)
|Milieu
|Ryan Thomas
|PEC Zwolle (Pays-Bas)
|Attaquant
|Kosta Barbarouses
|Western Sydney (Australie)
|Attaquant
|Matthew Garbett
|Peterborough (Angleterre)
|Attaquant
|Elijah Just
|Motherwell (Écosse)
|Attaquant
|Callum McCowatt
|Silkeborg (Danemark)
|Attaquant
|Ben Old
|Saint-Étienne (France)
|Attaquant
|Jesse Randall
|Auckland
|Attaquant
|Sarpreet Singh
|Wellington
|Attaquant
|Ben Waine
|Port Vale (Angleterre)
|Attaquant
|Chris Wood
|Nottingham Forest (Angleterre)