Coupe du monde 2026 : les sélections du groupe G avec la Belgique, l'Egypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande

Le groupe G de la Coupe du monde 2026 est composée de la Belgique, de l'Egypte de Mohamed Salah, de l'Iran et de la Nouvelle-Zélande.

Belgique 🇧🇪

Poste Joueur Club Gardien Thibaut Courtois Real Madrid (Espagne) Gardien Senne Lammens Manchester United (Angleterre) Gardien Mike Penders Strasbourg (France) Défenseur Koni De Winter AC Milan (Italie) Défenseur Timothy Castagne Fulham (Angleterre) Défenseur Thomas Meunier Lille (France) Défenseur Zeno Debast Sporting Portugal (Portugal) Défenseur Arthur Theate Eintracht Francfort (Allemagne) Défenseur Brandon Mechele Club Bruges Défenseur Nathan Ngoy Lille (France) Défenseur Maxim De Cuyper Brighton (Angleterre) Défenseur Joaquin Seys Club Bruges Milieu Kevin De Bruyne Naples (Italie) Milieu Amadou Onana Aston Villa (Angleterre) Milieu Hans Vanaken Club Bruges Milieu Youri Tielemans Aston Villa (Angleterre) Milieu Nicolas Raskin Glasgow Rangers (Écosse) Milieu Axel Witsel Gerone (Espagne) Attaquant Romelu Lukaku Naples (Italie) Attaquant Matias Fernandez-Pardo Lille (France) Attaquant Dodi Lukebakio Benfica (Portugal) Attaquant Charles De Ketelaere Atalanta Bergame (Italie) Attaquant Jeremy Doku Manchester City (Angleterre) Attaquant Leandro Trossard Arsenal (Angleterre) Attaquant Alexis Saelemaekers AC Milan (Italie) Attaquant Diego Moreira Strasbourg (France)

Égypte 🇪🇬

Poste Joueur Club Gardien Mohamed El-Shenawy Al-Ahly (Egypte) Gardien Mostafa Shobeir Al-Ahly (Egypte) Gardien Mahdy Soliman Zamalek (Egypte) Gardien Mohamed Alaa El-Gouna (Egypte) Défenseur Mohamed Hany Al-Ahly (Egypte) Défenseur Tarek Alaa Zed FC (Egypte) Défenseur Hamdi Fathi Al-Wakrah SC (Qatar) Défenseur Ramy Rabia Al-Ain (Emirats arabes unis) Défenseur Yasser Ibrahim Al-Ahly (Egypte) Défenseur Hossam Abdelmaguid Zamalek (Egypte) Défenseur Mohamed Abdelmonem Nice (France) Défenseur Ahmed Fattouh Zamalek (Egypte) Défenseur Karim Hafez Pyramids FC (Egypte) Milieu Marwan Attia Al-Ahly (Egypte) Milieu Mohanad Lasheen Pyramids FC (Egypte) Milieu Nabil Emad Dunga El-Najma (Arabie saoudite) Milieu Mahmoud Saber Gulf United FC (Emirats arabes unis) Milieu Ahmed Sayed Zizo Al-Ahly (Egypte) Milieu Mahmoud Trezeguet Al-Ahly (Egypte) Milieu Emam Ashour Al-Ahly (Egypte) Milieu Mostafa Ziko Pyramids FC (Egypte) Milieu Ibrahim Adel Nordsjaelland (Danemark) Milieu Haitham Hassan Real Oviedo (Espagne) Attaquant Mohamed Salah Liverpool (Angleterre) Attaquant Omar Marmoush Manchester City (Angleterre) Attaquant Aktay Abdullah Annpi SC (Egypte) Attaquant Hamza Abdelkarim FC Barcelone U19 (Epagne)

Iran 🇮🇷

Poste Joueur Club Gardien Alireza Beiranvand Tractor (Iran) Gardien Hossein Hosseini Sepahan (Iran) Gardien Payam Niazmand Persepolis (Iran) Défenseur Danial Eiri Malavan (Iran) Défenseur Ehsan Hajsafi Sepahan (Iran) Défenseur Saleh Hardani Esteghlal (Iran) Défenseur Hossein Kanaani Persepolis (Iran) Défenseur Shoja Khalilzadeh Tractor (Iran) Défenseur Milad Mohammadi Persepolis (Iran) Défenseur Ali Nemati Foolad (Iran) Défenseur Ramin Rezaeian Foolad (Iran) Défenseur Aria Yousefi Sepahan (Iran) Milieu Rouzbeh Cheshmi Esteghlal (Iran) Milieu Saeid Ezatolahi Shabab Al-Ahli (Emirats arabes unis) Milieu Mehdi Ghaedi Al-Nassr (Arabie saoudite) Milieu Saman Ghoddos Kalba (Emirats arabes unis) Milieu Mohammad Ghorbani Al-Wahda (Emirats arabes unis) Milieu Alireza Jahanbakhsh Dender (Belgique) Milieu Mohammad Mohebi Rostov (Russie) Milieu Amir Mohammad Razzaghinia Esteghlal (Iran) Milieu Mehdi Torabi Tractor (Iran) Attaquant Ali Alipour Persepolis (Iran) Attaquant Denis Eckert Standard Liège (Belgique) Attaquant Amirhossein Hosseinzadeh Tractor (Iran) Attaquant Shahriyar Moghanlou Kalba (Emirats arabes unis) Attaquant Mehdi Taremi Olympiakos (Grèce)

Nouvelle-Zélande 🇳🇿