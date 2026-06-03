Coupe du monde 2026 : les sélections du groupe H avec l'Espagne, l'Uruguay l'Arabie saoudite et le Cap-Vert

Le groupe H de la Coupe du monde 2026 est composée de l'Espagne, grande favorite, de l'Uruguay, l'Arabie saoudite et le Cap-Vert.
Groupe H
Espagne 🇪🇸
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Unai Simon
|Athletic Bilbao
|Gardien
|David Raya
|Arsenal (Angleterre)
|Gardien
|Joan Garcia
|FC Barcelone
|Défenseur
|Marc Cucurella
|Chelsea (Angleterre)
|Défenseur
|Pau Cubarsi
|FC Barcelone
|Défenseur
|Aymeric Laporte
|Athletic Bilbao
|Défenseur
|Alejandro Grimaldo
|Bayer Leverkusen (Allemagne)
|Défenseur
|Marcos Llorente
|Atlético Madrid
|Défenseur
|Pedro Porro
|Tottenham (Angleterre)
|Défenseur
|Marc Pubill
|Atlético Madrid
|Défenseur
|Eric Garcia
|FC Barcelone
|Milieu
|Rodri
|Manchester City (Angleterre)
|Milieu
|Pedri
|FC Barcelone
|Milieu
|Martin Zubimendi
|Arsenal (Angleterre)
|Milieu
|Mikel Merino
|Arsenal (Angleterre)
|Milieu
|Fabian Ruiz
|PSG (France)
|Milieu
|Gavi
|FC Barcelone
|Milieu
|Alex Baena
|Atlético Madrid
|Attaquant
|Lamine Yamal
|FC Barcelone
|Attaquant
|Dani Olmo
|FC Barcelone
|Attaquant
|Ferran Torres
|FC Barcelone
|Attaquant
|Nico Williams
|Athletic Bilbao
|Attaquant
|Mikel Oyarzabal
|Real Sociedad
|Attaquant
|Victor Munoz
|Osasuna
|Attaquant
|Borja Iglesias
|Celta Vigo
|Attaquant
|Yeremy Pino
|Crystal Palace (Angleterre)
Cap-Vert 🇨🇻
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|CJ dos Santos
|San Diego (Etats-Unis)
|Gardien
|Marcio Rosa
|Montana (Bulgarie)
|Gardien
|Vozinha
|Chaves (Portugal)
|Défenseur
|Edilson Borges
|Al-Bataeh (Emirats arabes unis)
|Défenseur
|Sidny Cabral
|Benfica (Portugal)
|Défenseur
|Logan Costa
|Villarreal (Espagne)
|Défenseur
|Roberto Lopes
|Shamrock Rovers (Irlande)
|Défenseur
|Steven Moreira
|Colombus Crew (Etats-Unis)
|Défenseur
|Joao Paulo
|FCSB (Roumanie)
|Défenseur
|Wagner Pina
|Trabzonspor (Turquie)
|Défenseur
|Kelvin Pires
|SJK (Finlande)
|Défenseur
|Stopira
|Torrense (Portugal)
|Milieu
|Telmo Arcanjo
|Vitoria Guimaraes (Portugal)
|Milieu
|Deroy Duarte
|Ludogorets (Bulgarie)
|Milieu
|Laros Duarte
|Puskas Academy (Hongrie)
|Milieu
|Jamiro Monteiro
|PEC Swolle (Pays-Bas)
|Milieu
|Kevin Pina
|Krasnodar (Russie)
|Milieu
|Yannick Semedo
|Farense (Portugal)
|Attaquant
|Gilson Benchimol
|Akron Togliatti (Russie)
|Attaquant
|Jovane Cabral
|Estrala Amadora (Portugal)
|Attaquant
|Nuno da Costa
|Basaksehir (Turquie)
|Attaquant
|Dailon Livramento
|Casa Pia (Portugal)
|Attaquant
|Ryan Mendes
|Igdir (Turquie)
|Attaquant
|Garry Rodrigues
|Apollon Limassol (Chypre)
|Attaquant
|Willy Semedo
|Omonia (Chypre)
|Attaquant
|Hélio Varela
|Maccabi Tel-Aviv (Israël)
Arabie saoudite 🇸🇦
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Mohammed Al Owais
|Al Ula (Arabie saoudite)
|Gardien
|Nawaf Al Aqidi
|Al Nassr (Arabie saoudite)
|Gardien
|Ahmed Al Kassar
|Al Qadsiah (Arabie saoudite)
|Défenseur
|Abdulelah Al Amri
|Al Nassr (Arabie saoudite)
|Défenseur
|Hassan Tambakti
|Al Hilal (Arabie saoudite)
|Défenseur
|Jehad Thikri
|Al Qadsiah (Arabie saoudite)
|Défenseur
|Ali Lajami
|Al Hilal (Arabie saoudite)
|Défenseur
|Hassan Kadesh
|Al Ittihad (Arabie saoudite)
|Défenseur
|Saud Abdulhamid
|Lens (France)
|Défenseur
|Mohammed Abu Al Shamat
|Al Qadsiah (Arabie saoudite)
|Défenseur
|Ali Majrashi
|Al Ahli (Arabie saoudite)
|Défenseur
|Moteb Al Harbi
|Al Hilal (Arabie saoudite)
|Défenseur
|Nawaf Boushal
|Al Nassr (Arabie saoudite)
|Défenseur
|Sultan Al-Ghannam
|Al Nassr (Arabie saoudite)
|Milieu
|Mohammed Kanno
|Al Hilal (Arabie saoudite)
|Milieu
|Abdullah Al Khaibari
|Al Nassr (Arabie saoudite)
|Milieu
|Ziyad Al Johani
|Al Ahli (Arabie saoudite)
|Milieu
|Nasser Al Dawsari
|Al Hilal (Arabie saoudite)
|Milieu
|Musab Al Juwayr
|Al Qadsiah (Arabie saoudite)
|Milieu
|Alaa Al Hajji
|Neom (Arabie saoudite)
|Milieu
|Salem Al Dawsari
|Al Hilal (Arabie saoudite)
|Milieu
|Khalid Al Ghannam
|Al Ettifaq (Arabie saoudite)
|Milieu
|Ayman Yahya
|Al Nassr (Arabie saoudite)
|Attaquant
|Firas Al Buraikan
|Al Ahli (Arabie saoudite)
|Attaquant
|Saleh Al Shehri
|Al Ittihad (Arabie saoudite)
|Attaquant
|Abdullah Al Hamdan
|Al Nassr (Arabie saoudite)
Uruguay 🇺🇾
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Fernando Muslera
|Estudiantes La Plate (Argentine)
|Gardien
|Sergio Rochet
|International (Brésil)
|Gardien
|Santiago Mele
|Monterrey (Mexique)
|Défenseur
|Ronald Araujo
|Barcelone (Espagne)
|Défenseur
|Santiago Bueno
|Wolverhampton (Angleterre)
|Défenseur
|Sebastian Caceres
|Club América (Mexique)
|Défenseur
|José Maria Gimenez
|Atlético Madrid (Espagne)
|Défenseur
|Mathias Olivera
|Naples (Italie)
|Défenseur
|Joaquin Piquerez
|Palmeiras (Brésil)
|Défenseur
|Juan Manuel Sanabria
|Real Salt Lake (Etats-Unis)
|Défenseur
|Guillermo Varela
|Flamengo (Brésil)
|Défenseur
|Mathias Vina
|River Plate (Argentine)
|Milieu
|Rodrigo Betancur
|Tottenham (Angleterre)
|Milieu
|Giorgian De Arrascaeta
|Flamengo (Brésil)
|Milieu
|Nicolas De La Cruz
|Flamengo (Brésil)
|Milieu
|Emiliano Martinez
|Palmeiras (Brésil)
|Milieu
|Manuel Ugarte
|Manchester United (Angleterre)
|Milieu
|Federico Valverde
|Real Madrid (Espagne)
|Milieu
|Rodrigo Zalazar
|Brarga (Portugal)
|Attaquant
|Rodrigo Aguirre
|Tigres (Mexique)
|Attaquant
|Augustin Canobbio
|Fluminense (Brésil)
|Attaquant
|Maxi Araujo
|Sporting Portugal (Portugal)
|Attaquant
|Darwin Nunez
|Al-Hilal (Arabie saoudite)
|Attaquant
|Facundo Pellistri
|Panathinaïkos (Grèce)
|Attaquant
|Brian Rodriguez
|Club América (Mexique)
|Attaquant
|Federico Vinas
|Oviedo (Espagne)