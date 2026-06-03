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Coupe du monde 2026 : les sélections du groupe H avec l'Espagne, l'Uruguay l'Arabie saoudite et le Cap-Vert

Le Cap-Vert s'est qualifié pour sa première Coupe du monde. [DeFodi Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le groupe H de la Coupe du monde 2026 est composée de l'Espagne, grande favorite, de l'Uruguay, l'Arabie saoudite et le Cap-Vert.

Groupe H

Espagne 🇪🇸

PosteJoueurClub
GardienUnai SimonAthletic Bilbao
GardienDavid RayaArsenal (Angleterre)
GardienJoan GarciaFC Barcelone
DéfenseurMarc CucurellaChelsea (Angleterre)
DéfenseurPau CubarsiFC Barcelone
DéfenseurAymeric LaporteAthletic Bilbao
DéfenseurAlejandro GrimaldoBayer Leverkusen (Allemagne)
DéfenseurMarcos LlorenteAtlético Madrid
DéfenseurPedro PorroTottenham (Angleterre)
DéfenseurMarc PubillAtlético Madrid
DéfenseurEric GarciaFC Barcelone
MilieuRodriManchester City (Angleterre)
MilieuPedriFC Barcelone
MilieuMartin ZubimendiArsenal (Angleterre)
MilieuMikel MerinoArsenal (Angleterre)
MilieuFabian RuizPSG (France)
MilieuGaviFC Barcelone
MilieuAlex BaenaAtlético Madrid
AttaquantLamine YamalFC Barcelone
AttaquantDani OlmoFC Barcelone
AttaquantFerran TorresFC Barcelone
AttaquantNico WilliamsAthletic Bilbao
AttaquantMikel OyarzabalReal Sociedad
AttaquantVictor MunozOsasuna
AttaquantBorja IglesiasCelta Vigo
AttaquantYeremy PinoCrystal Palace (Angleterre)

Cap-Vert 🇨🇻

PosteJoueurClub
GardienCJ dos SantosSan Diego (Etats-Unis)
GardienMarcio RosaMontana (Bulgarie)
GardienVozinhaChaves (Portugal)
DéfenseurEdilson BorgesAl-Bataeh (Emirats arabes unis)
DéfenseurSidny CabralBenfica (Portugal)
DéfenseurLogan CostaVillarreal (Espagne)
DéfenseurRoberto LopesShamrock Rovers (Irlande)
DéfenseurSteven MoreiraColombus Crew (Etats-Unis)
DéfenseurJoao PauloFCSB (Roumanie)
DéfenseurWagner PinaTrabzonspor (Turquie)
DéfenseurKelvin PiresSJK (Finlande)
DéfenseurStopiraTorrense (Portugal)
MilieuTelmo ArcanjoVitoria Guimaraes (Portugal)
MilieuDeroy DuarteLudogorets (Bulgarie)
MilieuLaros DuartePuskas Academy (Hongrie)
MilieuJamiro MonteiroPEC Swolle (Pays-Bas)
MilieuKevin PinaKrasnodar (Russie)
MilieuYannick SemedoFarense (Portugal)
AttaquantGilson BenchimolAkron Togliatti (Russie)
AttaquantJovane CabralEstrala Amadora (Portugal)
AttaquantNuno da CostaBasaksehir (Turquie)
AttaquantDailon LivramentoCasa Pia (Portugal)
AttaquantRyan MendesIgdir (Turquie)
AttaquantGarry RodriguesApollon Limassol (Chypre)
AttaquantWilly SemedoOmonia (Chypre)
AttaquantHélio VarelaMaccabi Tel-Aviv (Israël)

Arabie saoudite 🇸🇦

PosteJoueurClub
GardienMohammed Al OwaisAl Ula (Arabie saoudite)
GardienNawaf Al AqidiAl Nassr (Arabie saoudite)
GardienAhmed Al KassarAl Qadsiah (Arabie saoudite)
DéfenseurAbdulelah Al AmriAl Nassr (Arabie saoudite)
DéfenseurHassan TambaktiAl Hilal (Arabie saoudite)
DéfenseurJehad ThikriAl Qadsiah (Arabie saoudite)
DéfenseurAli LajamiAl Hilal (Arabie saoudite)
DéfenseurHassan KadeshAl Ittihad (Arabie saoudite)
DéfenseurSaud AbdulhamidLens (France)
DéfenseurMohammed Abu Al ShamatAl Qadsiah (Arabie saoudite)
DéfenseurAli MajrashiAl Ahli (Arabie saoudite)
DéfenseurMoteb Al HarbiAl Hilal (Arabie saoudite)
DéfenseurNawaf BoushalAl Nassr (Arabie saoudite)
DéfenseurSultan Al-GhannamAl Nassr (Arabie saoudite)
MilieuMohammed KannoAl Hilal (Arabie saoudite)
MilieuAbdullah Al KhaibariAl Nassr (Arabie saoudite)
MilieuZiyad Al JohaniAl Ahli (Arabie saoudite)
MilieuNasser Al DawsariAl Hilal (Arabie saoudite)
MilieuMusab Al JuwayrAl Qadsiah (Arabie saoudite)
MilieuAlaa Al HajjiNeom (Arabie saoudite)
MilieuSalem Al DawsariAl Hilal (Arabie saoudite)
MilieuKhalid Al GhannamAl Ettifaq (Arabie saoudite)
MilieuAyman YahyaAl Nassr (Arabie saoudite)
AttaquantFiras Al BuraikanAl Ahli (Arabie saoudite)
AttaquantSaleh Al ShehriAl Ittihad (Arabie saoudite)
AttaquantAbdullah Al HamdanAl Nassr (Arabie saoudite)

Uruguay 🇺🇾

PosteJoueurClub
GardienFernando MusleraEstudiantes La Plate (Argentine)
GardienSergio RochetInternational (Brésil)
GardienSantiago MeleMonterrey (Mexique)
DéfenseurRonald AraujoBarcelone (Espagne)
DéfenseurSantiago BuenoWolverhampton (Angleterre)
DéfenseurSebastian CaceresClub América (Mexique)
DéfenseurJosé Maria GimenezAtlético Madrid (Espagne)
DéfenseurMathias OliveraNaples (Italie)
DéfenseurJoaquin PiquerezPalmeiras (Brésil)
DéfenseurJuan Manuel SanabriaReal Salt Lake (Etats-Unis)
DéfenseurGuillermo VarelaFlamengo (Brésil)
DéfenseurMathias VinaRiver Plate (Argentine)
MilieuRodrigo BetancurTottenham (Angleterre)
MilieuGiorgian De ArrascaetaFlamengo (Brésil)
MilieuNicolas De La CruzFlamengo (Brésil)
MilieuEmiliano MartinezPalmeiras (Brésil)
MilieuManuel UgarteManchester United (Angleterre)
MilieuFederico ValverdeReal Madrid (Espagne)
MilieuRodrigo ZalazarBrarga (Portugal)
AttaquantRodrigo AguirreTigres (Mexique)
AttaquantAugustin CanobbioFluminense (Brésil)
AttaquantMaxi AraujoSporting Portugal (Portugal)
AttaquantDarwin NunezAl-Hilal (Arabie saoudite)
AttaquantFacundo PellistriPanathinaïkos (Grèce)
AttaquantBrian RodriguezClub América (Mexique)
AttaquantFederico VinasOviedo (Espagne)
Coupe du monde 2026Football

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