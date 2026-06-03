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Coupe du monde 2026 : les sélections du groupe I avec la France, le Sénégal, la Norvège et l'Irak

Kylian Mbappé et l'équipe de France sont placés dans le groupe I. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le groupe I de la Coupe du monde 2026 est composé de la France, vice-championne 2022, du Sénégal, de la Norvège et de l'Irak.

Groupe I

France 🇫🇷

PosteJoueurClub
GardienMike MaignanAC Milan (Italie)
GardienRobin RisserLens
GardienBrice SambaRennes
DéfenseurLucas DigneEverton (Angleterre)
DéfenseurMalo GustoChelsea (Angleterre)
DéfenseurLucas HernandezPSG
DéfenseurTheo HernandezAl-Hilal (Arabie saoudite)
DéfenseurIbrahima KonatéLiverpool (Angleterre)
DéfenseurJules KoundéFC Barcelone (Espagne)
DéfenseurMaxence LacroixCrystal Palace (Angleterre)
DéfenseurWilliam SalibaArsenal (Angleterre)
DéfenseurDayot UpamecanoBayern Munich (Allemagne)
MilieuN’Golo KantéFenerbahçe (Turquie)
MilieuManu KonéAS Rome (Italie)
MilieuAdrien RabiotAC Milan (Italie)
MilieuAurélien TchouaméniReal Madrid (Espagne)
MilieuWarren Zaïre-EmeryPSG
AttaquantMaghnes AklioucheMonaco
AttaquantBradley BarcolaPSG
AttaquantRayan CherkiManchester City (Angleterre)
AttaquantOusmane DembéléPSG
AttaquantDésiré DouéPSG
AttaquantJean-Philippe MatetaCrystal Palace (Angleterre)
AttaquantKylian MbappéReal Madrid (Espagne)
AttaquantMichael OliseBayern Munich (Allemagne)
AttaquantMarcus ThuramInter Milan (Italie)

Sénégal 🇸🇳

PosteJoueurClub
GardienEdouard MendyAl Ahli (Arabie saoudite)
GardienMory DiawLe Havre (France)
GardienYevhann DioufNice (France)
DéfenseurKalidou KoulibalyAl Hilal (Arabie saoudite)
DéfenseurMoussa NiakhatéLyon (France)
DéfenseurKrépin DiattaMonaco (France)
DéfenseurAntoine MendyNice (France)
DéfenseurMoustapha MbowParis FC (France)
DéfenseurAbdoulaye SeckMaccabi Haïfa (Israel)
DéfenseurMamadou SarrChelsea (Angleterre)
DéfenseurIsmail JakobsGalatasaray (Turquie)
DéfenseurEl Hadji Malick DioufWest Ham (Angleterre)
DéfenseurIlay CamaraAnderlecht (Belgique)
MilieuIdrissa Gana GueyeEverton (Angleterre)
MilieuPape GueyeVillarreal (Espagne)
MilieuLamine CamaraMonaco (France)
MilieuHabib DiarraSunderland (Angleterre)
MilieuPathé CissRayo Vallecano (Espagne)
MilieuPape Matar SarrTottenham (Angleterre)
MilieuBara Sapoko NdiayeBayern Munich (Allemagne)
AttaquantIliman NdiayeEverton (Angleterre)
AttaquantIsmaïla Sarr Crystal Palace (Angleterre)
AttaquantSadio ManéAl Nassr (Arabie saoudite)
AttaquantNicolas JacksonBayern Munich (Allemagne)
AttaquantIbrahim MbayePSG (France)
AttaquantBamba DiengLorient (France)
AttaquantAssane DiaoCôme (Italie)
AttaquantChérif NdiayeSamsunspor (Turquie)

Irak 🇮🇶

PosteJoueurClub
GardienAhmed BasilAl-Shorta (Irak)
GardienJalal HassanAl-Zawraa (Irak)
GardienFahad TalibAl-Talaba (Irak)
DéfenseurHussein AliPogon Szczecin (Pologne)
DéfenseurMerchas DoskiViktoria Plzen (République tchèque)
DéfenseurAkam HashemAl-Zawraa (Irak)
DéfenseurRebin SulakaPort (Thaïlande)
DéfenseurZaid TahseenPakhtakor (Ouzbékistan)
DéfenseurAhmed YahyaAl-Shorta (Irak)
DéfenseurManaf YounisAl-Shorta (Irak)
MilieuYoussef AmynAEK Larnaca (Grèce)
MilieuAmir Al-AmmariKS Cracovie (Pologne)
MilieuIbrahim BayeshAl-Dhafra (Irak)
MilieuMarko FarjiVenise (Italie)
MilieuZidane IqbalUtrecht (Pays-Bas)
MilieuZaid IsmailAl-Talaba (Irak)
MilieuAli JassimAl-Najma (Arabie saoudite)
MilieuFrans PutrosPersib (Indonésie)
MilieuAhmed QasimNashville (Etats-Unis)
MilieuMustafa SaadoonAl-Shorta (Irak)
MilieuAimar SherSarpsborg (Norvège)
MilieuKevin YakobAGF (Danemark)
AttaquantMohanad AliDibba (Emirats arabes unis)
AttaquantAli Al HamadiIpswich (Angleterre)
AttaquantAymen HusseinAl-Karma (Irak)
AttaquantAli YoussefAl-Talaba (Irak)

Norvège 🇳🇴

PosteJoueurClub
GardienÖrjan NylandSéville FC (Espagne)
GardienEgil SelvikWatford (Angleterre, D2)
GardienSander TangvikHambourg (Allemagne)
DéfenseurKristoffer AjerBrentford (Angleterre)
DéfenseurTorbjørn HeggemBologne (Italie)
DéfenseurLeo ÖstigardGenoa (Italie)
DéfenseurJulian RyersonDortmund (Allemagne)
DéfenseurMarcus PedersenTorino (Italie)
DéfenseurDavid Möller WolfeWolverhampton (Angleterre)
DéfenseurFredrik BjørkanBodö/Glimt (Norvège)
DéfenseurSondre LangasDerby County (Angleterre, D2)
DéfenseurHenrik FalchenerViking (Norvège)
MilieuMartin ÖdegaardArsenal (Angleterre)
MilieuSander BergeFulham (Angleterre)
MilieuFredrik AursnesBenfica (Portugal)
MilieuPatrick BergBodö/Glimt (Norvège)
MilieuKristian ThorstvedtSassuolo (Italie)
MilieuAntonio NusaLeipzig (Allemagne)
MilieuOscar BobbFulham (Angleterre)
MilieuAndreas SchjelderupBenfica (Portugal)
MilieuJens Petter HaugeBodö/Glimt (Norvège)
MilieuThelo AasgaardGlasgow Rangers (Écosse)
MilieuMorten ThorsbyCremonese (Italie)
AttaquantErling HaalandManchester City (Angleterre)
AttaquantAlexander SörlothAtlético (Espagne)
AttaquantJörgen Strand LarsenCrystal Palace (Angleterre)
Coupe du monde 2026FootballEquipe de France

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