Coupe du monde 2026 : les sélections du groupe I avec la France, le Sénégal, la Norvège et l'Irak

Le groupe I de la Coupe du monde 2026 est composé de la France, vice-championne 2022, du Sénégal, de la Norvège et de l'Irak.
Groupe I
France 🇫🇷
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Mike Maignan
|AC Milan (Italie)
|Gardien
|Robin Risser
|Lens
|Gardien
|Brice Samba
|Rennes
|Défenseur
|Lucas Digne
|Everton (Angleterre)
|Défenseur
|Malo Gusto
|Chelsea (Angleterre)
|Défenseur
|Lucas Hernandez
|PSG
|Défenseur
|Theo Hernandez
|Al-Hilal (Arabie saoudite)
|Défenseur
|Ibrahima Konaté
|Liverpool (Angleterre)
|Défenseur
|Jules Koundé
|FC Barcelone (Espagne)
|Défenseur
|Maxence Lacroix
|Crystal Palace (Angleterre)
|Défenseur
|William Saliba
|Arsenal (Angleterre)
|Défenseur
|Dayot Upamecano
|Bayern Munich (Allemagne)
|Milieu
|N’Golo Kanté
|Fenerbahçe (Turquie)
|Milieu
|Manu Koné
|AS Rome (Italie)
|Milieu
|Adrien Rabiot
|AC Milan (Italie)
|Milieu
|Aurélien Tchouaméni
|Real Madrid (Espagne)
|Milieu
|Warren Zaïre-Emery
|PSG
|Attaquant
|Maghnes Akliouche
|Monaco
|Attaquant
|Bradley Barcola
|PSG
|Attaquant
|Rayan Cherki
|Manchester City (Angleterre)
|Attaquant
|Ousmane Dembélé
|PSG
|Attaquant
|Désiré Doué
|PSG
|Attaquant
|Jean-Philippe Mateta
|Crystal Palace (Angleterre)
|Attaquant
|Kylian Mbappé
|Real Madrid (Espagne)
|Attaquant
|Michael Olise
|Bayern Munich (Allemagne)
|Attaquant
|Marcus Thuram
|Inter Milan (Italie)
Sénégal 🇸🇳
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Edouard Mendy
|Al Ahli (Arabie saoudite)
|Gardien
|Mory Diaw
|Le Havre (France)
|Gardien
|Yevhann Diouf
|Nice (France)
|Défenseur
|Kalidou Koulibaly
|Al Hilal (Arabie saoudite)
|Défenseur
|Moussa Niakhaté
|Lyon (France)
|Défenseur
|Krépin Diatta
|Monaco (France)
|Défenseur
|Antoine Mendy
|Nice (France)
|Défenseur
|Moustapha Mbow
|Paris FC (France)
|Défenseur
|Abdoulaye Seck
|Maccabi Haïfa (Israel)
|Défenseur
|Mamadou Sarr
|Chelsea (Angleterre)
|Défenseur
|Ismail Jakobs
|Galatasaray (Turquie)
|Défenseur
|El Hadji Malick Diouf
|West Ham (Angleterre)
|Défenseur
|Ilay Camara
|Anderlecht (Belgique)
|Milieu
|Idrissa Gana Gueye
|Everton (Angleterre)
|Milieu
|Pape Gueye
|Villarreal (Espagne)
|Milieu
|Lamine Camara
|Monaco (France)
|Milieu
|Habib Diarra
|Sunderland (Angleterre)
|Milieu
|Pathé Ciss
|Rayo Vallecano (Espagne)
|Milieu
|Pape Matar Sarr
|Tottenham (Angleterre)
|Milieu
|Bara Sapoko Ndiaye
|Bayern Munich (Allemagne)
|Attaquant
|Iliman Ndiaye
|Everton (Angleterre)
|Attaquant
|Ismaïla Sarr
|Crystal Palace (Angleterre)
|Attaquant
|Sadio Mané
|Al Nassr (Arabie saoudite)
|Attaquant
|Nicolas Jackson
|Bayern Munich (Allemagne)
|Attaquant
|Ibrahim Mbaye
|PSG (France)
|Attaquant
|Bamba Dieng
|Lorient (France)
|Attaquant
|Assane Diao
|Côme (Italie)
|Attaquant
|Chérif Ndiaye
|Samsunspor (Turquie)
Irak 🇮🇶
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Ahmed Basil
|Al-Shorta (Irak)
|Gardien
|Jalal Hassan
|Al-Zawraa (Irak)
|Gardien
|Fahad Talib
|Al-Talaba (Irak)
|Défenseur
|Hussein Ali
|Pogon Szczecin (Pologne)
|Défenseur
|Merchas Doski
|Viktoria Plzen (République tchèque)
|Défenseur
|Akam Hashem
|Al-Zawraa (Irak)
|Défenseur
|Rebin Sulaka
|Port (Thaïlande)
|Défenseur
|Zaid Tahseen
|Pakhtakor (Ouzbékistan)
|Défenseur
|Ahmed Yahya
|Al-Shorta (Irak)
|Défenseur
|Manaf Younis
|Al-Shorta (Irak)
|Milieu
|Youssef Amyn
|AEK Larnaca (Grèce)
|Milieu
|Amir Al-Ammari
|KS Cracovie (Pologne)
|Milieu
|Ibrahim Bayesh
|Al-Dhafra (Irak)
|Milieu
|Marko Farji
|Venise (Italie)
|Milieu
|Zidane Iqbal
|Utrecht (Pays-Bas)
|Milieu
|Zaid Ismail
|Al-Talaba (Irak)
|Milieu
|Ali Jassim
|Al-Najma (Arabie saoudite)
|Milieu
|Frans Putros
|Persib (Indonésie)
|Milieu
|Ahmed Qasim
|Nashville (Etats-Unis)
|Milieu
|Mustafa Saadoon
|Al-Shorta (Irak)
|Milieu
|Aimar Sher
|Sarpsborg (Norvège)
|Milieu
|Kevin Yakob
|AGF (Danemark)
|Attaquant
|Mohanad Ali
|Dibba (Emirats arabes unis)
|Attaquant
|Ali Al Hamadi
|Ipswich (Angleterre)
|Attaquant
|Aymen Hussein
|Al-Karma (Irak)
|Attaquant
|Ali Youssef
|Al-Talaba (Irak)
Norvège 🇳🇴
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Örjan Nyland
|Séville FC (Espagne)
|Gardien
|Egil Selvik
|Watford (Angleterre, D2)
|Gardien
|Sander Tangvik
|Hambourg (Allemagne)
|Défenseur
|Kristoffer Ajer
|Brentford (Angleterre)
|Défenseur
|Torbjørn Heggem
|Bologne (Italie)
|Défenseur
|Leo Östigard
|Genoa (Italie)
|Défenseur
|Julian Ryerson
|Dortmund (Allemagne)
|Défenseur
|Marcus Pedersen
|Torino (Italie)
|Défenseur
|David Möller Wolfe
|Wolverhampton (Angleterre)
|Défenseur
|Fredrik Bjørkan
|Bodö/Glimt (Norvège)
|Défenseur
|Sondre Langas
|Derby County (Angleterre, D2)
|Défenseur
|Henrik Falchener
|Viking (Norvège)
|Milieu
|Martin Ödegaard
|Arsenal (Angleterre)
|Milieu
|Sander Berge
|Fulham (Angleterre)
|Milieu
|Fredrik Aursnes
|Benfica (Portugal)
|Milieu
|Patrick Berg
|Bodö/Glimt (Norvège)
|Milieu
|Kristian Thorstvedt
|Sassuolo (Italie)
|Milieu
|Antonio Nusa
|Leipzig (Allemagne)
|Milieu
|Oscar Bobb
|Fulham (Angleterre)
|Milieu
|Andreas Schjelderup
|Benfica (Portugal)
|Milieu
|Jens Petter Hauge
|Bodö/Glimt (Norvège)
|Milieu
|Thelo Aasgaard
|Glasgow Rangers (Écosse)
|Milieu
|Morten Thorsby
|Cremonese (Italie)
|Attaquant
|Erling Haaland
|Manchester City (Angleterre)
|Attaquant
|Alexander Sörloth
|Atlético (Espagne)
|Attaquant
|Jörgen Strand Larsen
|Crystal Palace (Angleterre)