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Coupe du monde 2026 : les sélections du groupe L avec l'Angleterre, la Croatie, le Ghana et le Panama

La Croatie de Luka Modric est placée dans le groupe L. [Pixsell / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le groupe L de la Coupe du monde 2026 est composée de l'Angleterre de Harry Kane, de la Croatie de Luka Modric, du Ghana et du Panama.

Groupe L

Angleterre

PosteJoueurClub
GardienJordan PickfordEverton
GardienDean HendersonCrystal Palace
GardienJames TraffordManchester City
DéfenseurMarc GuéhiManchester City
DéfenseurEzri KonsaAston Villa
DéfenseurReece JamesChelsea
DéfenseurNico O'ReillyManchester City
DéfenseurTino LivramentoNewcastle
DéfenseurJohn StonesManchester City
DéfenseurDan BurnNewcastle
DéfenseurDjed SpenceTottenham
DéfenseurJarell QuansahBayer Leverkusen
MilieuDeclan RiceArsenal
MilieuElliot AndersonNottingham Forest
MilieuJude BellinghamReal Madrid
MilieuMorgan RogersAston Villa
MilieuKobbie MainooManchester United
MilieuJordan HendersonBrentford
MilieuEberechi EzeArsenal
AttaquantHarry KaneBayern Munich
AttaquantBukayo SakaArsenal
AttaquantNoni MaduekeArsenal
AttaquantAnthony GordonNewcastle
AttaquantOllie WatkinsAston Villa
AttaquantIvan ToneyAl Ahli
AttaquantMarcus RashfordFC Barcelone

Croatie 🇭🇷

PosteJoueurClub
GardienDominik LivakovicDinamo Zagreb
GardienDominik KotarskiFC Copenhague (Danemark)
GardienIvor PandurHull City (Angleterre)
DéfenseurJosko GvardiolManchester City (Angleterre)
DéfenseurDuje Caleta-CarReal Sociedad (Espagne)
DéfenseurJosip SutaloAjax Amsterdam (Pays-Bas)
DéfenseurJosip StanisicBayern Munich (Allemagne)
DéfenseurMarin PongracicFiorentina (Italie)
DéfenseurMartin ErlicMidtjylland (Danemark)
DéfenseurLuka VuskovicHambourg (Allemagne)
MilieuLuka ModricAC Milan (Italie)
MilieuMateo KovacicManchester City (Angleterre)
MilieuMario PasalicAtalanta Bergame (Italie)
MilieuNikola VlasicTorino (Italie)
MilieuLuka SucicReal Sociedad (Espagne)
MilieuMartin BaturinaCôme (Italie)
MilieuKristijan JakicAugsbourg (Allemagne)
MilieuPeter SucicInter Milan (Italie)
MilieuNikola MoroBologne (Italie)
MilieuToni FrukRijeka (Croatie)
AttaquantIvan PerisicPSV Eindhoven (Pays-Bas)
AttaquantAndej KramaricHoffenheim (Allemagne)
AttaquantAnte BudimirOsasuna (Espagne)
AttaquantMarco PasalicOrlando City (États-Unis)
AttaquantPetar MusaFC Dallas (États-Unis)
AttaquantIgor MatanovicFribourg (Allemagne)

Ghana 🇬🇭

PosteJoueurClub
GardienBenjamin AsareAccra Hearts of Oak (Ghana)
GardienLawrence Ati-ZigiFC Saint-Gall (Suisse)
GardienJoseph AnangSt. Patrick's Athletic (Irlande)
DéfenseurBaba Abdul RahmanPAOK Salonique (Grèce)
DéfenseurDerrick LuckassenPafos (Chypre)
DéfenseurGideon MensahAuxerre (France)
DéfenseurMarvin SenayaAuxerre (France)
DéfenseurAlidu SeiduRennes (France)
DéfenseurAbdul MuminRayo Vallecano (Espagne)
DéfenseurJerome OpokuIstanbul Basaksehir (Turquie)
DéfenseurJonas AdjeteyWolfsburg (Allemagne)
DéfenseurKojo Peprah OppongNice (France)
MilieuThomas ParteyVillarreal (Espagne)
MilieuKamaldeen SulemanaAtalanta Bergame (Italie)
MilieuKwasi SiboReal Oviedo (Espagne)
MilieuAugustine BoakyeSaint-Étienne (France)
MilieuCaleb YirenkyiFC Nordsjaelland (Norvège)
MilieuAbdul Fatawu IssahakuLeicester (Angleterre)
MilieuElisha OwusuAuxerre (France)
AttaquantChristopher Bonsu BaahAl-Qadsiah (Arabie saoudite)
AttaquantErnest NuamahLyon (France)
AttaquantAntoine SemenyoManchester City (Angleterre)
AttaquantBrandon Thomas-AsanteCoventry (Angleterre)
AttaquantPrince Kwabena AduViktoria Plzen (République tchèque)
AttaquantIñaki WilliamsAthletic Bilbao (Espagne)
AttaquantJordan AyewLeicester (Angleterre)

Panama 🇵🇦

PosteJoueurClub
GardienOrlando MosqueraNacional (Uruguay)
GardienLuis MejiaAl Fayha (Arabie saoudite)
GardienCesar SamudioMarathon (Honduras)
DéfenseurAndres AndradeLASK (Autriche)
DéfenseurCesar BlackmanSlovan Bratislava (Slovaquie)
DéfenseurJose CordobaNorwich (Angleterre)
DéfenseurEric DavisPlaza Amador (Panama)
DéfenseurFidel EscobarSaprissa (Costa Rica)
DéfenseurEdgardo FarinaNijni Novgorod (Russie)
DéfenseurJorge GutierrezDeportivo La Guaira (Venezuela)
DéfenseurAmir MurilloBesiktas (Turquie)
DéfenseurJiovany RamosPuerto Cabello (Venezuela)
DéfenseurRoderick MillerTuran Tovuz (Azerbaïdjan)
MilieuYoel BarcenasMazatlan FC (Mexique)
MilieuAdalberto CarrasquillaUNAM (Mexique)
MilieuAnibal GodoySan Diego (États-Unis)
MilieuCarlos HarveyMinnesota United (États-Unis)
MilieuAzarias LondonoUniversidad Catolica (Équateur)
MilieuCristian MartinezHapoël Kyriat Shmona (Israël)
MilieuAlberto QuinteroPlaza Amador (Panama)
MilieuJose Luis RodriguezJuarez (Mexique)
MilieuCesar YanisCobresal (Chili)
AttaquantIsmael DiazClub Leon (Mexique)
AttaquantJose FajardoUniversidad Catolica (Équateur)
AttaquantTomas RodriguezSaprissa (Costa Rica)
AttaquantCecilio WatermanUniversidad de Concepcion (Chili)
Coupe du monde 2026Football

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