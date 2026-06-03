Coupe du monde 2026 : les sélections du groupe L avec l'Angleterre, la Croatie, le Ghana et le Panama

Le groupe L de la Coupe du monde 2026 est composée de l'Angleterre de Harry Kane, de la Croatie de Luka Modric, du Ghana et du Panama.
Groupe L
Angleterre
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Jordan Pickford
|Everton
|Gardien
|Dean Henderson
|Crystal Palace
|Gardien
|James Trafford
|Manchester City
|Défenseur
|Marc Guéhi
|Manchester City
|Défenseur
|Ezri Konsa
|Aston Villa
|Défenseur
|Reece James
|Chelsea
|Défenseur
|Nico O'Reilly
|Manchester City
|Défenseur
|Tino Livramento
|Newcastle
|Défenseur
|John Stones
|Manchester City
|Défenseur
|Dan Burn
|Newcastle
|Défenseur
|Djed Spence
|Tottenham
|Défenseur
|Jarell Quansah
|Bayer Leverkusen
|Milieu
|Declan Rice
|Arsenal
|Milieu
|Elliot Anderson
|Nottingham Forest
|Milieu
|Jude Bellingham
|Real Madrid
|Milieu
|Morgan Rogers
|Aston Villa
|Milieu
|Kobbie Mainoo
|Manchester United
|Milieu
|Jordan Henderson
|Brentford
|Milieu
|Eberechi Eze
|Arsenal
|Attaquant
|Harry Kane
|Bayern Munich
|Attaquant
|Bukayo Saka
|Arsenal
|Attaquant
|Noni Madueke
|Arsenal
|Attaquant
|Anthony Gordon
|Newcastle
|Attaquant
|Ollie Watkins
|Aston Villa
|Attaquant
|Ivan Toney
|Al Ahli
|Attaquant
|Marcus Rashford
|FC Barcelone
Croatie 🇭🇷
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Dominik Livakovic
|Dinamo Zagreb
|Gardien
|Dominik Kotarski
|FC Copenhague (Danemark)
|Gardien
|Ivor Pandur
|Hull City (Angleterre)
|Défenseur
|Josko Gvardiol
|Manchester City (Angleterre)
|Défenseur
|Duje Caleta-Car
|Real Sociedad (Espagne)
|Défenseur
|Josip Sutalo
|Ajax Amsterdam (Pays-Bas)
|Défenseur
|Josip Stanisic
|Bayern Munich (Allemagne)
|Défenseur
|Marin Pongracic
|Fiorentina (Italie)
|Défenseur
|Martin Erlic
|Midtjylland (Danemark)
|Défenseur
|Luka Vuskovic
|Hambourg (Allemagne)
|Milieu
|Luka Modric
|AC Milan (Italie)
|Milieu
|Mateo Kovacic
|Manchester City (Angleterre)
|Milieu
|Mario Pasalic
|Atalanta Bergame (Italie)
|Milieu
|Nikola Vlasic
|Torino (Italie)
|Milieu
|Luka Sucic
|Real Sociedad (Espagne)
|Milieu
|Martin Baturina
|Côme (Italie)
|Milieu
|Kristijan Jakic
|Augsbourg (Allemagne)
|Milieu
|Peter Sucic
|Inter Milan (Italie)
|Milieu
|Nikola Moro
|Bologne (Italie)
|Milieu
|Toni Fruk
|Rijeka (Croatie)
|Attaquant
|Ivan Perisic
|PSV Eindhoven (Pays-Bas)
|Attaquant
|Andej Kramaric
|Hoffenheim (Allemagne)
|Attaquant
|Ante Budimir
|Osasuna (Espagne)
|Attaquant
|Marco Pasalic
|Orlando City (États-Unis)
|Attaquant
|Petar Musa
|FC Dallas (États-Unis)
|Attaquant
|Igor Matanovic
|Fribourg (Allemagne)
Ghana 🇬🇭
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Benjamin Asare
|Accra Hearts of Oak (Ghana)
|Gardien
|Lawrence Ati-Zigi
|FC Saint-Gall (Suisse)
|Gardien
|Joseph Anang
|St. Patrick's Athletic (Irlande)
|Défenseur
|Baba Abdul Rahman
|PAOK Salonique (Grèce)
|Défenseur
|Derrick Luckassen
|Pafos (Chypre)
|Défenseur
|Gideon Mensah
|Auxerre (France)
|Défenseur
|Marvin Senaya
|Auxerre (France)
|Défenseur
|Alidu Seidu
|Rennes (France)
|Défenseur
|Abdul Mumin
|Rayo Vallecano (Espagne)
|Défenseur
|Jerome Opoku
|Istanbul Basaksehir (Turquie)
|Défenseur
|Jonas Adjetey
|Wolfsburg (Allemagne)
|Défenseur
|Kojo Peprah Oppong
|Nice (France)
|Milieu
|Thomas Partey
|Villarreal (Espagne)
|Milieu
|Kamaldeen Sulemana
|Atalanta Bergame (Italie)
|Milieu
|Kwasi Sibo
|Real Oviedo (Espagne)
|Milieu
|Augustine Boakye
|Saint-Étienne (France)
|Milieu
|Caleb Yirenkyi
|FC Nordsjaelland (Norvège)
|Milieu
|Abdul Fatawu Issahaku
|Leicester (Angleterre)
|Milieu
|Elisha Owusu
|Auxerre (France)
|Attaquant
|Christopher Bonsu Baah
|Al-Qadsiah (Arabie saoudite)
|Attaquant
|Ernest Nuamah
|Lyon (France)
|Attaquant
|Antoine Semenyo
|Manchester City (Angleterre)
|Attaquant
|Brandon Thomas-Asante
|Coventry (Angleterre)
|Attaquant
|Prince Kwabena Adu
|Viktoria Plzen (République tchèque)
|Attaquant
|Iñaki Williams
|Athletic Bilbao (Espagne)
|Attaquant
|Jordan Ayew
|Leicester (Angleterre)
Panama 🇵🇦
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Orlando Mosquera
|Nacional (Uruguay)
|Gardien
|Luis Mejia
|Al Fayha (Arabie saoudite)
|Gardien
|Cesar Samudio
|Marathon (Honduras)
|Défenseur
|Andres Andrade
|LASK (Autriche)
|Défenseur
|Cesar Blackman
|Slovan Bratislava (Slovaquie)
|Défenseur
|Jose Cordoba
|Norwich (Angleterre)
|Défenseur
|Eric Davis
|Plaza Amador (Panama)
|Défenseur
|Fidel Escobar
|Saprissa (Costa Rica)
|Défenseur
|Edgardo Farina
|Nijni Novgorod (Russie)
|Défenseur
|Jorge Gutierrez
|Deportivo La Guaira (Venezuela)
|Défenseur
|Amir Murillo
|Besiktas (Turquie)
|Défenseur
|Jiovany Ramos
|Puerto Cabello (Venezuela)
|Défenseur
|Roderick Miller
|Turan Tovuz (Azerbaïdjan)
|Milieu
|Yoel Barcenas
|Mazatlan FC (Mexique)
|Milieu
|Adalberto Carrasquilla
|UNAM (Mexique)
|Milieu
|Anibal Godoy
|San Diego (États-Unis)
|Milieu
|Carlos Harvey
|Minnesota United (États-Unis)
|Milieu
|Azarias Londono
|Universidad Catolica (Équateur)
|Milieu
|Cristian Martinez
|Hapoël Kyriat Shmona (Israël)
|Milieu
|Alberto Quintero
|Plaza Amador (Panama)
|Milieu
|Jose Luis Rodriguez
|Juarez (Mexique)
|Milieu
|Cesar Yanis
|Cobresal (Chili)
|Attaquant
|Ismael Diaz
|Club Leon (Mexique)
|Attaquant
|Jose Fajardo
|Universidad Catolica (Équateur)
|Attaquant
|Tomas Rodriguez
|Saprissa (Costa Rica)
|Attaquant
|Cecilio Waterman
|Universidad de Concepcion (Chili)