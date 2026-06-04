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Coupe du monde 2026 : la chorégraphie des supporters norvégiens, futurs adversaires de l’équipe de France, fait fureur (vidéo)

Le drakkar norvégien est la nouvelle sensation. [Stian Lysberg Solum/NTB via REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Mardi, lors de la victoire de la Norvège contre la Suède (3-1), les supporters de l’équipe ont réalisé une chorégraphie originale et qui fait le tour des réseaux sociaux.

On tient peut-être la chorégraphie de la Coupe du monde 2026. Dix ans après le célèbre clapping islandais lors de l’Euro 2016, place au «drakkar norvégien». Mardi soir lors d’un match de préparation contre la Suède (victoire 3-1), les supporters de la Norvège ont marqué les esprits en tribunes avec une inédite célébration. 

Au rythme de deux coups de tambour, les supporters de l’équipe d’Erling Haaland ont mimé un mouvement de rameur avec un cri. Réalisée par toute une tribune dans l’Ullevaal Stadio d’Oslo, la célébration est vraiment impressionnante.

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Autant dire que l'on devrait souvent voir cela dans les tribunes lors du Mondial. D'ailleurs, la Norvège affrontera l'équipe de France le 26 juin (21h heure française) en phase de groupes.

Coupe du monde 2026NorvègeFootballVidéo

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