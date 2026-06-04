Coupe du monde 2026 : la Fifa interdit aux fans d’apporter leurs propres bouteilles d’eau dans les stades

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, la Fifa a finalement décidé d’interdire aux supporters d’apporter leurs propres bouteilles d’eau réutilisables dans les stades. Une mesure justifiée par des impératifs de sécurité, malgré les fortes chaleurs attendues durant la compétition.

Alors que la chaleur monte, les restrictions aussi. La Fifa a annoncé ce mercredi 3 juin que les bouteilles d’eau réutilisables ne seraient finalement pas autorisées dans les enceintes accueillant les matches de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada du 11 juin au 19 juillet.

Cette interdiction est entrée en vigueur mardi, alors que les bouteilles en plastique vides, pouvant être remplies dans les fontaines à eau des stades, étaient jusqu’à présent autorisées pour la compétition.

Interrogée par l'AFP, l’instance mondiale du football a indiqué qu'elle avait «pris la décision d'interdire les bouteilles afin de prévenir les risques et les blessures pour les joueurs et les spectateurs». «Les bouteilles provenant de l'extérieur sont déjà interdites dans plusieurs de ces enceintes pour des raisons de sécurité, et la Fifa applique cette mesure à l'ensemble des stades du tournoi», a expliqué un porte-parole.

Pourtant cette interdiction figure bien depuis quelques années dans le code de conduite dans les stades qui précise au point 3.1.11 que «pour éviter toute ambiguïté, les bouteilles d'eau réutilisables ne sont pas autorisées dans l'enceinte du stade».

Des dispositifs contre la chaleur promis par la Fifa

Mais cette décision intervient dans un contexte climatique particulièrement sensible où plusieurs stades se trouvent dans des zones de chaleur estivale extrême, aggravée par une humidité étouffante. Si quelques enceintes sont fermées et climatisées, la plupart sont à ciel ouvert.

Par ailleurs, dans un récent rapport, des climatologues ont indiqué qu'une «chaleur éprouvante» pourrait affecter un quart des matches du Mondial 2026, y compris la finale dans le New Jersey. Lors du Mondial des clubs l'an dernier, de nombreux matches se sont déroulés par une température supérieure à 32 °C.

Face aux inquiétudes liées aux fortes chaleurs, la Fifa assure avoir mis en place plusieurs mesures destinées à protéger les supporters, notamment en imposant une pause rafraîchissante au milieu de chaque mi-temps, et des bancs climatisés pour l'encadrement des équipes.

«La Fifa travaille en étroite collaboration avec chaque comité d’organisation de ville hôte et les autorités locales sur les dispositifs de mitigation de la chaleur pour les supporters se rendant au stade, avec notamment des brumisateurs, des ventilateurs, des points d’hydratation, des tentes rafraîchissantes et d'autres aménagements autour du périmètre du stade», a ajouté le porte-parole de l'instance.

La Fifa souligne également qu'«à l'intérieur du périmètre du stade, le prix des bouteilles d'eau restera conforme à celui des autres événements organisés dans chaque stade».