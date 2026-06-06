«C’est une course qui marque les esprits» : tout savoir sur l'Adidas 10K Paris, le plus grand 10 km d'Europe

La capitale va vibrer au rythme des foulées des 44.000 coureurs à l’occasion de la 8e édition de l’Adidas 10K de Paris, dimanche 7 juin. Pour CNEWS, le directeur de la course Thomas Delpeuch détaille les ambitions et les coulisses de ce rendez-vous devenu incontournable.

Il y a 10 ans, peu auraient parié qu'un 10 km parisien deviendrait le plus grand d'Europe. Et pourtant. Ce dimanche 7 juin, plus de 44.000 coureurs s'élanceront du Trocadéro en direction de l'Arc de Triomphe pour une 8e édition qui s'annonce historique à plus d'un titre.

En l’espace de douze mois, l'Adidas 10K de Paris a attiré 8.000 participants de plus que l'an dernier. Preuve s'il en fallait de l'engouement croissant des Français pour le running. «C'est une course qui marque les esprits», lance Thomas Delpeuch, directeur de ce 10 km.

© Aurélien Vialatte / A.S.O.

Mieux, la parité, avec 48% de femmes engagées ce dimanche, est quasiment atteinte. C’est aussi un record puisqu’en 2022, elles n’étaient que 38 %. Un résultat qui n'est pas le fruit du hasard. «C'était vraiment une volonté. Que les femmes puissent venir sur une course de running en nombre», insiste auprès de CNEWS le directeur de la course.

D’ailleurs, 66% des participants courront pour la première fois le 10 km de Paris et pour 27% d’entre eux, ce sera même leur tout premier 10 km officiel.

Un parcours de carte postale

Le tracé 2026 promet une immersion spectaculaire dans les rues de la capitale. Plusieurs vagues s’élanceront entre 7h45 et midi du Trocadéro, avant un passage par les quais de Seine puis plusieurs grands axes emblématiques : le Louvre, la place de la Concorde, l’Opéra Garnier, la Madeleine. Avant une arrivée majestueuse sur l’avenue Foch, au pied de l’Arc de Triomphe, après la montée finale des Champs-Élysées.

Découvre le parcours de l'adidas 10K Paris 2026 ! ❤️

Un parcours unique au cœur des plus beaux monuments de Paris : Départ au Trocadéro, le Grand Palais, la Concorde, les Tuileries, le Louvre et l’Opéra Garnier, avant une arrivée majestueuse avenue Foch pic.twitter.com/DVPV93bkr3 — adidas 10K Paris (@adidas10kParis) May 12, 2026

Un itinéraire qui donne le vertige, même sur le papier. «C'est un des plus beaux parcours que l'on puisse avoir. Comme chaque année, c'est un vrai défi. On se coordonne avec la préfecture de police de Paris», nous confie Thomas Delpeuch.

L'engagement associatif de l'édition 2026 atteint lui aussi un niveau record : 2.400 dossards solidaires ont été attribués, permettant de collecter près de 440.000 euros au profit de 39 associations.

un plateau relevé

Si la fête sera au coeur de l'événement, la compétition s'annonce ardue. Chez les femmes, les regards se tourneront vers Manon Trapp, double lauréate (2023, 2025), et Margaux Sieracki, vainqueur en 2024. Antonin Marquant et Aziz Boukebal sont annoncés comme les principaux candidats à la victoire, accompagnés d'Ishak Dahmani et Faustin Guigon.

©Jennifer Lindini / A.S.O.

L'épreuve accueillera également des personnalités du sport comme le handballeur Thierry Omeyer ou la rugbywoman Lénaïg Corson. Le départ sera donné par Mathis Desloges, révélation des Jeux Olympiques de Milan-Cortina 2026, où le fondeur français a décroché trois médailles d'argent.

Plus qu'une course

Le succès du 10 km parisien reflète une tendance de fond. Le running attire un public de plus en plus large. Fini la pression que pouvait ressentir certains adeptes au moment de s'aligner sur une course.

«On revendique beaucoup plus sur les réseaux sociaux le fait de courir. C'est devenu une fierté. Surtout, les événements de running sont devenus des moments de partage, non plus seulement sportif, mais de fête et de rencontres. On ne veut pas juste se faire mal aux cuisses. Et je pense que ça a permis changer cette image d'un sport monotone, pas très intéressant pour le grand public», assure Thomas Delpeuch.