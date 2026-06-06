Roland-Garros 2026 : combien va gagner la polonaise Maja Chwalinska après sa finale

Battue en finale de Roland-Garros par Mirra Andreeva, Maja Chwalinska quitte pourtant Paris en grande gagnante. Révélation de cette édition 2026, la Polonaise de 24 ans s’offre un bond spectaculaire au classement WTA et un prize money qui change le cours de sa carrière.

Elle aura rempli de joie les supporters français tout en renflouant considérablement son compte bancaire. Malgré sa lourde défaite en finale de Roland-Garros ce samedi face à la nouvelle reine de la terre battue parisienne, Mirra Andreeva (6-3, 6-2), la Polonaise Maja Chwalinska n’aura pas tout perdu.

Chaque année, porte d’Auteuil a droit à sa belle histoire. Pour cette édition 2026 des Internationaux de France, la Polonaise a inscrit son nom dans l’histoire du tournoi parisien en devenant la deuxième joueuse issue des qualifications à atteindre la finale d’un tournoi du Grand Chelem à l’ère Open, après Emma Raducanu à l’US Open 2021. Elle n’a toutefois pas réussi à reproduire l’exploit de la Britannique, qui avait remporté le tournoi new-yorkais.

Et ce parcours, long de dix rencontres de haut niveau, aura rapporté gros à la sensation de cette édition. D’une part, sur le plan sportif, Maja Chwalinska réalise un bond spectaculaire au classement WTA, passant de la 114e à la 21e place mondiale. Une progression qui lui permettra d’intégrer directement les tableaux principaux des tournois du Grand Chelem. Plus besoin de passer par les qualifications désormais.

Sur le plan financier, la Polonaise ressort également gagnante de cette quinzaine parisienne. En atteignant la finale, elle repart avec un prize money de 1,4 million d’euros, de quoi véritablement lancer sa carrière à 24 ans. Elle qui n’avait jusque-là jamais dépassé le deuxième tour d’un tournoi du Grand Chelem. Plus marquant encore, au cours de toute sa carrière, Chwalinska avait remporté 743.600 euros de gains.

Une première de haut vol

En trois semaines et après 17 h 06 passées à batailler sur la terre battue parisienne, elle a donc quasiment doublé ses revenus accumulés jusque-là. Une sacrée première pour la joueuse de 24 ans, qui devient la troisième à atteindre la finale de Roland-Garros dès sa première apparition dans le tableau principal, après Evonne Goolagong en 1971 et Chris Evert en 1973.

Elle se souviendra longtemps de son parcours dans la capitale française. Porte d’Auteuil, elle a signé quatre victoires face à des joueuses membres du Top 50, les seules de sa carrière à ce niveau : Elise Mertens (21e) au deuxième tour, Maria Sakkari (49e) au troisième tour, Anna Kalinskaya (24e) en quarts de finale et Diana Shnaider (23e) en demi-finales.

Un marathon entre qualifications et tableau principal particulièrement rentable pour la finaliste malheureuse de cette édition 2026. Même si elle aurait évidemment préféré repartir avec les 2,8 millions d’euros promis à la lauréate, Mirra Andreeva, et inscrire son nom au palmarès de Roland-Garros.