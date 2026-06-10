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Mexique-Afrique du Sud, match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le match d'ouverture Mexique-Afrique du Sud aura lieu à Mexico. [Xinhua / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce jeudi 11 juin, c’est le top départ de la Coupe du monde 2026 de football. Le match d’ouverture verra le Mexique, l’un des trois pays organisateurs, affronter l’Afrique du Sud.

C’est parti ! La Coupe du monde de football commence ce jeudi 11 juin quatre ans après le sacre de l’Argentine. Et pour lancer ce Mondial qui verra 48 équipes en lice, les Mexicains reçoivent l’Afrique du Sud à 21h (heure française).

Co-organisateur de la Coupe du monde avec les États-Unis et le Canada, le Mexique va tenter de réussir son entrée en lice devant son public de Mexico, après avoir été éliminé au premier tour en 2022.

Pour la petite histoire, en 2010, pour la Coupe du monde en Afrique du Sud, les deux équipes s’étaient affrontées en ouverture. Et elles s’étaient quittées sur un score nul (1-1).

Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : un arbitre français va officier lors du match d’ouverture Mexique-Afrique du Sud Lire

Programme TV

Mexique-Afrique du Sud
Match d’ouverture de la Coupe du monde 2026
Jeudi 11 juin
21h Sur M6 et beIN Sports 1

MexiqueAfrique du SudCoupe du monde 2026Quelle heure quelle chaîneFootball

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