Mexique-Afrique du Sud, match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ce jeudi 11 juin, c’est le top départ de la Coupe du monde 2026 de football. Le match d’ouverture verra le Mexique, l’un des trois pays organisateurs, affronter l’Afrique du Sud.

C’est parti ! La Coupe du monde de football commence ce jeudi 11 juin quatre ans après le sacre de l’Argentine. Et pour lancer ce Mondial qui verra 48 équipes en lice, les Mexicains reçoivent l’Afrique du Sud à 21h (heure française).

Co-organisateur de la Coupe du monde avec les États-Unis et le Canada, le Mexique va tenter de réussir son entrée en lice devant son public de Mexico, après avoir été éliminé au premier tour en 2022.

Pour la petite histoire, en 2010, pour la Coupe du monde en Afrique du Sud, les deux équipes s’étaient affrontées en ouverture. Et elles s’étaient quittées sur un score nul (1-1).

Programme TV

Mexique-Afrique du Sud

Match d’ouverture de la Coupe du monde 2026

Jeudi 11 juin

21h Sur M6 et beIN Sports 1