Coupe du monde 2026 : compositions, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match entre la France et le Sénégal

Vice-championne du monde en titre, l’équipe de France dispute son premier match à la Coupe du monde 2026, ce mardi, contre le Sénégal sur la pelouse du MetLife Stadium de New York.

Composition probable de la France

Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Olise, Dembélé, Doué - Mbappé

Composition probable du Sénégal

E. Mendy - K. Diatta, K. Koulibaly, M. Niakhaté, E.H.M. Doiuf - L. Camara, H. Diarra, P. Gueye - I. Sarr, N. Jackson, S. Mané

Stade

La rencontre entre la France et le Sénégal se jouera sur la pelouse du MetLife Stadium de New York, qui a déjà accueilli le match entre le Brésil et le Maroc. Dotée de 82.500 places, l’enceinte sera également le théâtre de la finale le 19 juillet prochain.

Arbitre

Alireza Fagnani (48 ans) a été désigné pour diriger cette confrontation entre la France et le Sénégal. Et l’arbitre australien, qui s’apprête à participer à son 3e Mondial après 2018 et 2022, est loin d’être un inconnu pour Didier Deschamps et certains de ses joueurs. Il a en effet arbitré les Tricolores il y a huit ans en Russie, en étant au sifflet lors la victoire mémorable contre l’Argentine en 8e de finale (4-3).

Forme

Les hommes de Didier Deschamps, qui ont toujours encaissé au moins un but lors de leurs cinq dernières rencontres, n’ont perdu qu’un seul de leurs onze derniers matchs (9 victoires, 1 nul). C’était face à la Côte d’Ivoire, le 4 juin dernier, en match de préparation (1-2). Dépossédé de son titre de champion d’Afrique sur tapis vert au profit du Maroc à l'issue d'une finale de la CAN 2025 des plus chaotiques, le Sénégal s’avance lui en adversaire redoutable, même s’il n’a remporté aucun de ses deux matchs de préparation avec une défaite contre les Etats-Unis (3-2) et un match nul face à l’Arabie saoudite (0-0).

Historique

La France et le Sénégal vont s’affronter pour la 2e fois de leur histoire. Leur unique confrontation remonte à la Coupe du monde 2002 au Japon et en Corée du Sud. Et les Lions de la Teranga avait créé la sensation avec une victoire encore dans toutes les mémoires face aux champions du monde en titre tricolores (0-1).

Groupe

Après ce rendez-vous, les Bleus seront opposés l’Irak à Philadelphie (22 juin) puis à la Norvège à Boston (26 juin). De leur côté, les Sénégalais affronteront les Norvégiens encore à New York (23 juin) et les Irakiens à Toronto (26 juin).

Diffusion TV

Le premier match de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026 contre le Sénégal sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur M6 et beIN SPORTS 1 (disponible via Canal+).