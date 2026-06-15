Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Coupe du monde 2026 : l’arbitre somalien renvoyé des Etats-Unis va toucher l’intégralité de son salaire

Omar Abdulkadir Artan a été sacré meilleur arbitre africain de l’année en 2025. [ REUTERS/Feisal Omar/File Photo]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Omar Abdulkadir Artan, l’arbitre somalien qui a été empêché d’entrer aux États-Unis pour officier lors de la Coupe du monde, va recevoir l’intégralité de sa rémunération.

Il sera quand même payé. L’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, qui devait officier lors de la Coupe du monde 2026 et qui s’est vu refuser l’accès aux Etats-Unis, va tout de même toucher la totalité de ses primes.

En effet, selon la BBC, la FIFA s’est engagée à prendre le salaire de l’arbitre malgré son impossibilité d’officier pendant la compétition. Le montant exact n’est pas connu, d’autant qu’il dépend de leur prestation pendant la compétition.

11 heures face aux autorités d’immigration 

Pour rappel, le gouvernement américain avait justifié ce refus d'entrée en affirmant qu’Omar Abdulkadir Artan entretenait des liens avec des «membres présumés d’organisations terroristes». Interrogé pendant 11 heures par les autorités d’immigration américaines à l’aéroport de Miami, il a ensuite été renvoyé, son passeport diplomatique et son visa américain à entrée unique ayant été rejetés.

Sacré meilleur arbitre africain de l’année en 2025, Artan devait devenir le premier Somalien de l'histoire à arbitrer une Coupe du monde.

Omar Artan a été privé de la Coupe du monde 2026.
Sur le même sujet Supercoupe d’Europe : l’arbitre somalien privé de la Coupe du monde 2026 va arbitrer le match entre le PSG et Aston Villa Lire

Dans la foulée de cette affaire, l’UEFA l’a désigné pour arbitrer la prochaine Supercoupe d'Europe, qui opposera le PSG à Aston Villa le 12 août prochain.

Coupe du monde 2026FootballarbitreSomalie

À suivre aussi

Coupe du monde 2026 : voici les villes hôtes les moins chères pour se loger
Zinedine Zidane a assisté au match entre le Brésil et le Maroc au MetLife Stadium de New York.
Coupe du monde 2026 : pourquoi Zinedine Zidane n’assistera-t-il pas au match de la France contre le Sénégal mais à celui de l’Algérie ?
Kylian Mbappé n'envisage pas de s'engager en politique à la fin de sa carrière.
«Je suis déjà assez détesté comme ça» : Kylian Mbappé ne s’imagine pas devenir président de la République

Ailleurs sur le web

Dernières actualités