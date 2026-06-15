Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Coupe du monde 2026 : la Fifa ouvre une enquête après une suspicion de geste suprémaciste blanc d’un arbitre

Shaun Evans était en charge de la VAR lors du match entre l'Allemagne et Curaçao. Shaun Evans était en charge de la VAR lors du match entre l'Allemagne et Curaçao. [PA Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La Fifa a ouvert une enquête après une suspicion de geste suprémaciste blanc réalisé par un arbitre en charge de la VAR en marge du match entre l’Allemagne et Curaçao à la Coupe du monde 2026.

Une nouvelle polémique secoue la Coupe du monde 2026. En marge du match, dimanche, entre l’Allemagne et Curaçao (7-1), Shaun Evans est soupçonné d’avoir réalisé un geste suprémaciste blanc. Avant le coup d’envoi, l’arbitre australien, qui était en charge de la VAR, a été filmé pour la présentation des officiels. Et alors qu’il était debout derrière deux autres arbitres dans le centre de visionnage, il a été aperçu effectuant discrètement un «ok» inversé avec son pouce et son index de la main droite, tout en esquissant un léger sourire.

S’il pourrait s’agir d’une blague potache liée à un jeu populaire, ce geste peut être interprété comme un symbole lié à la suprématie blanche. Mise au courant, la Fifa, qui n’a communiqué sur le sujet, a pris cet incident très au sérieux et a décidé d’ouvrir une enquête pour faire toute la lumière, selon The Telegraph. L’instance internationale pourrait être amené à auditionner l’arbitre australien pour lui demander des explications.

Zinedine Zidane a assisté au match entre le Brésil et le Maroc au MetLife Stadium de New York.
Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : pourquoi Zinedine Zidane n’assistera-t-il pas au match de la France contre le Sénégal mais à celui de l’Algérie ? Lire

Shaun Evans officie dans le championnat australien depuis 2012 et compte près de 280 matchs toutes compétitions confondues à son actif depuis le début de sa carrière. Et en 2022, au Qatar, il avait déjà été sélectionné comme arbitre vidéo

FootballCoupe du monde 2026arbitreFifa

À suivre aussi

Coupe du monde 2026 : voici les villes hôtes les moins chères pour se loger
Le Portugal fera son entrée à la Coupe du monde 2026 contre la RD Congo.
Coupe du monde 2026 : la préparation du premier match du Portugal perturbée par de violents orages
Coupe du monde 2026 : la belle image des supporters japonais qui nettoient les tribunes (vidéo)

Ailleurs sur le web

Dernières actualités