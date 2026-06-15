Coupe du monde 2026 : la Fifa ouvre une enquête après une suspicion de geste suprémaciste blanc d’un arbitre

La Fifa a ouvert une enquête après une suspicion de geste suprémaciste blanc réalisé par un arbitre en charge de la VAR en marge du match entre l’Allemagne et Curaçao à la Coupe du monde 2026.

Une nouvelle polémique secoue la Coupe du monde 2026. En marge du match, dimanche, entre l’Allemagne et Curaçao (7-1), Shaun Evans est soupçonné d’avoir réalisé un geste suprémaciste blanc. Avant le coup d’envoi, l’arbitre australien, qui était en charge de la VAR, a été filmé pour la présentation des officiels. Et alors qu’il était debout derrière deux autres arbitres dans le centre de visionnage, il a été aperçu effectuant discrètement un «ok» inversé avec son pouce et son index de la main droite, tout en esquissant un léger sourire.

Aussie referee Shaun Evans made his 5 seconds count here 🤣



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S’il pourrait s’agir d’une blague potache liée à un jeu populaire, ce geste peut être interprété comme un symbole lié à la suprématie blanche. Mise au courant, la Fifa, qui n’a communiqué sur le sujet, a pris cet incident très au sérieux et a décidé d’ouvrir une enquête pour faire toute la lumière, selon The Telegraph. L’instance internationale pourrait être amené à auditionner l’arbitre australien pour lui demander des explications.

Shaun Evans officie dans le championnat australien depuis 2012 et compte près de 280 matchs toutes compétitions confondues à son actif depuis le début de sa carrière. Et en 2022, au Qatar, il avait déjà été sélectionné comme arbitre vidéo.